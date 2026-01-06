إعلام عبري: رئيس أرض الصومال يزور إسرائيل

18 حجم الخط

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس إقليم أرض الصومال، عبدالرحمن محمد عبدالله، سيزور إسرائيل وسيفتتح سفارة لبلاده فيها.

هيئة البث: رئيس أرض الصومال يزور إسرائيل

يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلين جدعون ساعر، إلى إقليم أرض الصومال اليوم، بعد اعتراف تل أبيب غير الشرعي بإقليم أرض الصومال.

وفي المقابل أدانت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات التوغل غير المصرح به لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا مشيرة إلى أن المدينة تعد جزءًا لا يتجزأ ولا ينفصل من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عقب وصول ساعر إلى عاصمة إقليم أرض الصومال في أول زيارة منذ اعتراف تل أبيب بالإقليم.

انتهاك جسيم لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه

وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة تمثل "انتهاكًا جسيمًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه"، لافتة إلى أنها تعد تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لعضو ذي سيادة في الأمم المتحدة.

وأضافت: "وتُعدّ هرجيسا جزءًا أصيلًا وغير قابل للتصرف من أراضي الصومال المعترف بها دوليًا. وإن أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال الفيدرالية يُعدّ غير قانوني وباطلًا ولاغيًا، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية".

مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة

واعتبرت الخارجية الصومالية أن ما قام به وزير الخارجية الإسرائيلي "يتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والأعراف المستقرة التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة، واحترام السلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

كما دعت الصومال إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تقوّض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، والالتزام الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي.

وحثت الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الشركاء الدوليين، على إعادة التأكيد، بصورة واضحة لا لبس فيها، على دعمهم المبدئي لسيادة الصومال ووحدته وحدوده المعترف بها دوليًا.

التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة

وتابعت الوزارة: "تؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها الراسخ بالانخراط الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي. وفي الوقت ذاته، تحتفظ الصومال بحقها في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة، وفقًا للقانون الدولي، من أجل صون سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".

