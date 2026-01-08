خارجية الاحتلال: تهجير سكان غزة إلى إقليم أرض الصومال ليس هدفا لكنه غير مستبعد

18 حجم الخط

زعم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم، أن إعادة توطين سكان غزة ليس جزءا من اتفاق تل أبيب مع إقليم أرض الصومال.

وزير خارجية إسرائيل يكشف عن اتفاقات أرض الصومال

وشدد ساعر، عقب زيارته هرجيسا عاصمة الإقليم، على أن "الاتفاقات الموقعة مع أرض الصومال الشهر الماضي لا تتناول مسألة إعادة التوطين"، لكنه "لم يستبعد قبول إقليم أرض الصومال سكان غزة"، وفق الإعلام العبري.

وكان الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات والمتخصص بملف الصراع العربي الإسرائيلي، قال فى تصريحات لـ فيتو، إن قيام وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر بزيارة إلى إقليم أرض الصومال بعد اعتراف الكيان الصهيوني بالإقليم، هو محاولة للتضييق على مصر من خلال وجودها على البحر الأحمر ومضيق باب المندب الأمر الذي يمس المصالح المصرية خاصة وأن إثيوبيا المتحالفة مع إسرائيل فشلت فى أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر.

الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال شديد الخطورة

فيما أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فى تصريحات له اليوم، أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال "صوماليلاند" أمر شديدة الخطورة لا يمكن السكوت عنه؛ لأنه يمس أمن الملاحة في البحر الأحمر، وورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود.

وشدد عبد العاطي، أن هذه الخطوة –الاعتراف بإقليم أرض الصومال- تمثل انتهاكًا للأراضي الصومالية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا وحدة الموقف الأفريقي لمواجهة هذا الإجراء الأحادي الذي يهدد الأمن والسلم في القارة الأفريقية.

