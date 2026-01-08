أستاذ علوم سياسية: التحركات الإسرائيلية في أرض الصومال أخطر صور التنافس الإقليمي بالقرن الأفريقي

18 حجم الخط

قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة: إن التنافس الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي لا يمكن تناوله دون التوقف عند الدور الإسرائيلي، معتبرًا أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تجاه إقليم أرض الصومال تمثل واحدة من أخطر حالات التنافس الدولي في الإقليم، لما تحمله من تأثيرات مباشرة على المصالح الإقليمية والدولية.

وأوضح شبانة أن الأزمات المتعددة التي يشهدها القرن الأفريقي تجعل من الصعب تحديد بؤرة صراع واحدة، إلا أن ما يجري حاليًا في الصومال يعد الأحدث والأكثر خطورة، في ظل محاولات إعادة تشكيل موازين القوى داخل الإقليم.

وأشار شبانة، خلال ورقة بحثية بعنوان «التنافس الإقليمي في القرن الأفريقي: المحاور واتجاهات المستقبل»، قدمها ضمن ندوة «التحولات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي وانعكاساتها على الأمن القومي المصري»، إلى أن قراءة التحرك الإسرائيلي لا ينبغي أن تقتصر على تفسير واحد، موضحًا أن إسرائيل تستغل حالة السيولة الإقليمية لتحقيق مجموعة من الأهداف المتداخلة.

وأوضح أن من بين هذه الأهداف الاقتراب من مناطق تمركز الحوثيين في اليمن، وتعزيز القدرة على تنفيذ تحركات أمنية وعسكرية تخدم الأمن الإسرائيلي، فضلًا عن الاستفادة من الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، والذي يتقاطع مع استراتيجيات واشنطن في مواجهة منافسيها الدوليين، وعلى رأسهم الصين وروسيا، وبالأخص الصين.

وأضاف أن الوضع الداخلي في إسرائيل، ومحاولات تعزيز شرعية حكومة بنيامين نتنياهو، يشكلان بعدًا إضافيًا لهذا التحرك.

إعادة هندسة الجغرافيا السياسية للقرن الأفريقي

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل تنتقل من مرحلة التطبيع الهادئ إلى محاولة إعادة هندسة الجغرافيا السياسية للقرن الأفريقي، مشددًا على أن هذه الخطوة، رغم أنها ليست مفاجئة من الناحية الاستخباراتية، فإنها جاءت صادمة بكل المقاييس، ومن المتوقع أن تترتب عليها تداعيات سياسية وأمنية واسعة النطاق.

تداعيات داخلية على الصومال

وتناول شبانة انعكاسات هذا التحرك على الداخل الصومالي، موضحًا أن إقليم أرض الصومال يستند في طرحه الانفصالي إلى كونه كان كيانًا مستقلًا قبل الاتحاد مع الجنوب في إطار فيدرالي، وأن انفصاله منذ عام 1991 جاء، وفق رؤيته، نتيجة تدهور الأوضاع في الجنوب.

وأشار إلى أن سعي الإقليم للحصول على اعتراف دولي من شأنه إضعاف الحكومة المركزية في مقديشو، وفتح الباب أمام تصاعد النزعات الانفصالية داخل باقي الأقاليم والولايات الصومالية، التي تسعى لتوسيع نطاق الحكم الذاتي، بما يزيد من هشاشة الدولة الصومالية ويعمّق أزماتها الداخلية.

القرن الأفريقي والأمن القومي المصري

واختتم شبانة حديثه بالتأكيد على أن مصر تنظر إلى القرن الأفريقي باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، سواء من زاوية أمن البحر الأحمر وقناة السويس، أو في ضوء الارتباط الوثيق بأمن حوض النيل وتعقيدات ملف سد النهضة.

وأوضح أن المقاربة المصرية تقوم على تفعيل الدبلوماسية النشطة، وبناء شراكات تنموية حقيقية، والانخراط في ترتيبات أمنية إقليمية تسهم في تعزيز الاستقرار والحد من اختلالات موازين القوة في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.