بدء تقديم العروض إلى ترامب، شركة هندية تعرض شراء نفط فنزويلا من أمريكا

18 حجم الخط

أعلنت شركة “ريلاينس إندستريز المحدودة” الهندية، التي تدير أكبر مجمع تكرير في العالم، يوم الخميس أنها ستدرس شراء النفط الفنزويلي إذا سُمح ببيعه لمشترين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” الاخبارية.

شركة ريلاينس إندستريز تعرض شراء النفط الفنزويلي

وقال متحدث باسم شركة ريلاينس إندستريز في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات رويترز: "نحن ننتظر توضيحًا بشأن إمكانية وصول المشترين غير الأمريكيين إلى النفط الفنزويلي، وسننظر في شراء النفط بطريقة متوافقة مع القوانين".

اتفاق أمريكى على إدارة عائدات النفط الفنزويلي

وتوصلت أمريكا وفنزويلا هذا الأسبوع، إلى اتفاق لتصدير ما يصل إلى ما قيمته ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي، أي ما بين 30 و50 مليون برميل، إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير الماضى.

وكانت شركة ريلاينس قد أوقفت شراء النفط الفنزويلي اعتبارًا من مارس 2025، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط الخام من هذا المنتج الجنوب أمريكي. وقد استلمت الشركة آخر شحنة نفط فنزويلي في مايو من العام الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.