نائب برازيلي: أمريكا اللاتينية في خطر بسبب الإرهاب الدولي بقيادة ترامب

حذر النائب البرازيلي جلاوبر براجا من لجوء الولايات المتحدة إلى القوة للسيطرة على احتياطات بلاده من العناصر الأرضية النادرة، بعد الهجوم الأمريكي الأخير على فنزويلا.

تعبئة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب الدولي الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقال براجا في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية إن “ما حدث لفنزويلا قد يتكرر مع البرازيل إذا رفضت تسليم مواردها طواعية”، داعيًا إلى “تعبئة دولية واسعة” لمواجهة ما وصفه بـ“الإرهاب الدولي” الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد ما اعتبره “تهديدات أمريكية متصاعدة” ضد دول أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن “واشنطن تهدد كولومبيا وكوبا أيضًا”.

اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته

وأشاد البرلماني بموقف لولا الذي أدان الهجوم على فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، لكنه رأى أن الرئيس البرازيلي كان بإمكانه فعل المزيد.

وأضاف: “لولا، بكل الدعم الدولي والنفوذ الذي يتمتع به، يستطيع ويجب عليه حشد القوى في جميع أنحاء العالم لإدانة ما حدث في فنزويلا والضغط من أجل الإفراج عن مادورو وسيليا، يجب أن تصبح الحكومة البرازيلية منسقًا دوليًّا مؤثرًا لإدانة ما يحدث في أمريكا اللاتينية”.

البرازيل واحدة من أكبر احتياطيات المعادن الأرضية النادرة عالميًّا

وتمتلك البرازيل واحدًا من أكبر احتياطيات المعادن الأرضية النادرة عالميًّا، رغم محدودية استكشافها وغياب هيكل حكومي واضح لاستغلالها، وقد اتخذ الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مؤخرًا خطوات لتنظيم هذا القطاع مع التأكيد على السيادة الوطنية.

جلسة طارئة لمجلس الأمن

وكانت القوات الأمريكية قد شنت في 3 يناير الجاري عملية عسكرية ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـ“الإرهاب المخدرات”.

وطالبت كاراكاس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، فيما كلفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيس بتسيير شؤون البلاد مؤقتًا.

وأعربت كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية عن إدانتها للعملية الأمريكية، مطالبة بالإفراج الفوري عن القيادة الفنزويلية، واصفة الإجراءات الأمريكية بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

