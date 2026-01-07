البيت الأبيض يلوح بمحاكمة طاقم ناقلة "مارينيرا" بتهمة خرق العقوبات المفروضة على فنزويلا

18 حجم الخط

ألمحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن الولايات المتحدة قد تقاضي طاقم ناقلة النفط "مارينيرا" التي احتجزتها البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء شمال المحيط الأطلسي.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت ليفيت، خلال إفادة صحفية دورية: "أود أن أضيف أنه تم إصدار مذكرة توقيف قضائية بحق السفينة مارينيرا وطاقمها، مما يعني أن الطاقم أصبح الآن عرضة للمساءلة القانونية عن أي انتهاك للقوانين الفيدرالية ذات الصلة، وسيتم نقلهم إلى الولايات المتحدة لمواجهة هذه الملاحقة القضائية إذا اقتضت الضرورة".

سيطرة القوات الأمريكية على السفينة الروسية مارينيرا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تراقب عن كثب التقارير التي تفيد باعتلاء أفراد عسكريين أمريكيين على متن ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي.

وأكد الوزارة أن روسيا تطالب الولايات المتحدة بضمان معاملة إنسانية وكريمة للمواطنين الروس على متن سفينة "مارينيرا" واحترام حقوقهم ومصالحهم.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت الخارجية في بيان: "نظرا للمعلومات الواردة بشأن وجود مواطنين روس ضمن الطاقم، فإننا نطالب الجانب الأمريكي بضمان معاملتهم معاملة إنسانية كريمة، واحترام حقوقهم ومصالحهم احتراما تاما، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم".

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

وسبق أن ذكرت وزارة النقل الروسية في بيان أن "اليوم، حوالي الساعة الثالثة مساء بتوقيت موسكو، صعدت قوات البحرية الأمريكية على متن السفينة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال بها"، مشيرة إلى أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تسري حرية الملاحة في البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة رسميا في المياه الإقليمية لدول أخرى.

وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أفادت يوم الأربعاء بأن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.

اعتلاء القوات الأمريكية السفينة الروسية "مارينيرا"

من جهتها، أعربت الخارجية الروسية سابقا عن قلقها بشأن الوضع الذي نشأ حول الناقلة الروسية. وقالت الوزارة يوم الثلاثاء إن موسكو تراقب بقلق "الوضع غير الطبيعي" الذي نشأ حول ناقلة النفط الروسية "مارينيرا"، التي كانت في المياه الدولية في شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي وفقا لقانون البحار الدولي.

وأعلنت شركة "بوريفيست مارين" في وقت سابق في بيان أن ناقلة النفط الروسية "إم/تي مارينيرا" تتعرض لمطاردة مطولة من قبل خفر السواحل الأمريكي في شمال المحيط الأطلسي مع تحذيرات من محاولة محتملة لاعتراضها في ظروف جوية خطرة.

وأكدت الشركة أن ناقلة النفط "إم/تي مارينيرا" (رقم IMO: 9230880)، فارغة ومتجهة نحو مدينة مورمانسك الروسية بسرعة 8.5 عقدة وتتعرض لمطاردة خفر السواحل الأمريكي تحت مراقبة جوية من طائرات الاستطلاع "بي-8 إيه بوسيدون".

