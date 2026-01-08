الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يلزم فنزويلا بإنفاق عائدات النفط على المنتجات الأمريكية فقط

ترامب يلزم فنزويلا
ترامب يلزم فنزويلا بإنفاق عائدات النفط على المنتجات الأمريكي
18 حجم الخط

فنزويلا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فنزويلا ستلتزم بشراء المنتجات الأمريكية الصنع حصريًا، مؤكدًا أن عائدات النفط الفنزويلي ستُستخدم لتمويل هذه المشتريات، في خطوة وصفها بأنها تخدم الاقتصاد الأمريكي وتعيد ضبط العلاقات مع كاراكاس.

 

توجيه عائدات النفط الفنزويلي نحو السوق الأمريكية

وقال ترامب إن الاتفاق يقضي بأن يتم توجيه عائدات بيع النفط الفنزويلي لشراء السلع والخدمات الأمريكية فقط، ما يضمن – بحسب وصفه – ضخ مليارات الدولارات مباشرة في الاقتصاد الأمريكي.

 

دعم للصناعة والوظائف داخل الولايات المتحدة بعائدات النفط الفنزويلي

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذا الترتيب الاقتصادي سيسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للأمريكيين، مؤكدًا أن إدارته تعمل على تحويل الموارد الخارجية إلى مكاسب داخلية ملموسة.

 

تأتي التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه عائدات النفط الفنزويلي حصريًا لشراء منتجات أمريكية في سياق تحولات دراماتيكية تشهدها فنزويلا، أعقبت عملية أمنية معقدة للجيش الأمريكي وأفضت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وتقديمهما للقضاء الأمريكي.

وبحسب ما أعلنته واشنطن، فإن العملية شكلت نقطة تحول مفصلية في التعاطي الأمريكي مع الملف الفنزويلي، حيث انتقلت السياسة من العقوبات والضغوط غير المباشرة إلى التدخل المباشر في مراكز القرار والسيطرة على الأصول الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع النفط.

ويُنظر إلى ربط النفط الفنزويلي بالسوق الأمريكية فقط، باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي والسياسي في فنزويلا، وتحويل أهم مصادر دخلها إلى أداة نفوذ جيوسياسي، في واحدة من أكثر المواجهات حدة بين واشنطن ومحور خصومها في نصف الكرة الغربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب فنزويلا النفط الفنزويلي الرئيس الأمريكى الاقتصاد الأمريكى الولايات المتحدة عائدات النفط الفنزويلي

مواد متعلقة

البيت الأبيض يلوح بمحاكمة طاقم ناقلة "مارينيرا" بتهمة خرق العقوبات المفروضة على فنزويلا

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا

بعد تجميدها، الكشف عن حجم وقيمة الذهب الذي شحنته فنزويلا إلى سويسرا في عهد مادورو
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتأخر 1-2 أمام ليدز يونايتد بالشوط الأول

في مباراة مجنونة، نيوكاسل يفوز على ليدز يونايتد 4-3 بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يخسر أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

اليوم، الحكم على المتهمة بدهس الطالبة "جنى" أمام مدرسة بالشروق

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

برينتفورد يكتسح سندرلاند بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل ضد ليدز يونايتد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الجرح بالمنام وعلاقتها بمواجهة مصاعب في القريب

أمين الفتوى يرد على من يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية