ترامب يلزم فنزويلا بإنفاق عائدات النفط على المنتجات الأمريكية فقط

فنزويلا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فنزويلا ستلتزم بشراء المنتجات الأمريكية الصنع حصريًا، مؤكدًا أن عائدات النفط الفنزويلي ستُستخدم لتمويل هذه المشتريات، في خطوة وصفها بأنها تخدم الاقتصاد الأمريكي وتعيد ضبط العلاقات مع كاراكاس.

توجيه عائدات النفط الفنزويلي نحو السوق الأمريكية

وقال ترامب إن الاتفاق يقضي بأن يتم توجيه عائدات بيع النفط الفنزويلي لشراء السلع والخدمات الأمريكية فقط، ما يضمن – بحسب وصفه – ضخ مليارات الدولارات مباشرة في الاقتصاد الأمريكي.

دعم للصناعة والوظائف داخل الولايات المتحدة بعائدات النفط الفنزويلي

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذا الترتيب الاقتصادي سيسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للأمريكيين، مؤكدًا أن إدارته تعمل على تحويل الموارد الخارجية إلى مكاسب داخلية ملموسة.

تأتي التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه عائدات النفط الفنزويلي حصريًا لشراء منتجات أمريكية في سياق تحولات دراماتيكية تشهدها فنزويلا، أعقبت عملية أمنية معقدة للجيش الأمريكي وأفضت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وتقديمهما للقضاء الأمريكي.

وبحسب ما أعلنته واشنطن، فإن العملية شكلت نقطة تحول مفصلية في التعاطي الأمريكي مع الملف الفنزويلي، حيث انتقلت السياسة من العقوبات والضغوط غير المباشرة إلى التدخل المباشر في مراكز القرار والسيطرة على الأصول الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع النفط.

ويُنظر إلى ربط النفط الفنزويلي بالسوق الأمريكية فقط، باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي والسياسي في فنزويلا، وتحويل أهم مصادر دخلها إلى أداة نفوذ جيوسياسي، في واحدة من أكثر المواجهات حدة بين واشنطن ومحور خصومها في نصف الكرة الغربي.

