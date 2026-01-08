الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشيوخ الأمريكى يوافق على منع ترامب من استخدام القوة العسكرية داخل فنزويلا

الشيوخ الأمريكى،
الشيوخ الأمريكى، فيتو
18 حجم الخط

فنزويلا، أفادت وسائل إعلام، اليوم، أن مجلس الشيوخ الأمريكى وافق على المضي في قرار حزبي يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام القوة العسكرية "داخل فنزويلا أو ضدها" ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الكونجرس.

الشيوخ الأمريكى يمنع ترامب من استخدام القوة العسكرية فى فنزويلا

وحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، جاءت الموافقة، بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 على إجراء صلاحيات الحرب بعد مناشدة غير ناجحة من جانب القادة الجمهوريين لإحباطه والاحتفاظ بـ سلطة ترامب، وذلك بينما يهدد بـ"موجة ثانية" من الهجمات على فنزويلا.

 

كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا مؤقتًا، وذلك بعد أن أمر الأسبوع الماضي بتنفيذ عملية عسكرية للقبض على الزعيم نيكولاس مادورو وتسليمه.

تيم كين يقود تقديم قرار منع ترامب من استخدام القوة العسكرية داخل فنزويلا

 وقاد السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين، تقديم القرار بمشاركة كلٌّ من السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

 

وقال  ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الوقت وحده سيحدد المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة إشرافها على فنزويلا. وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب "سأقول أطول من ذلك بكثير".

 

وحسب ما نقلت "نيويورك تايمز"، بدا ترامب وكأنه تراجع عن تهديد بالقيام بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا، داعيا زعيم كولومبيا اليساري، الذي وصفه من قبل بأنه "رجل مريض"، لزيارة واشنطن.

تتضمن مدة بقاء أمريكا ومراحل السيطرة على النفط، ترامب يكشف خطته بشأن فنزويلا

البيت الأبيض يلوح بمحاكمة طاقم ناقلة "مارينيرا" بتهمة خرق العقوبات المفروضة على فنزويلا

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فنزويلا ترامب استخدام القوة العسكرية الكونجرس مجلس الشيوخ الهجمات على فنزويلا مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة فنزويلا

مواد متعلقة

ترامب يلزم فنزويلا بإنفاق عائدات النفط على المنتجات الأمريكية فقط

رئيس مجلس النواب الأمريكي: الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية إلى فنزويلا

محاولة هروب وطائرة سودت رادارات فنزويلا، تفاصيل جديدة في ليلة القبض على مادورو وزوجته

د. سيد غنيم يكتب: خفايا الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا واعتقال مادورو وعلاقته بالحرب على العراق وليبيا.. وما هي الدول التي تدخل دائرة الخطر؟
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، النصر والقادسية يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

السوبر الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

هل الخمار أفضل أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية