الشيوخ الأمريكى يوافق على منع ترامب من استخدام القوة العسكرية داخل فنزويلا

18 حجم الخط

فنزويلا، أفادت وسائل إعلام، اليوم، أن مجلس الشيوخ الأمريكى وافق على المضي في قرار حزبي يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام القوة العسكرية "داخل فنزويلا أو ضدها" ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الكونجرس.

الشيوخ الأمريكى يمنع ترامب من استخدام القوة العسكرية فى فنزويلا

وحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، جاءت الموافقة، بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 على إجراء صلاحيات الحرب بعد مناشدة غير ناجحة من جانب القادة الجمهوريين لإحباطه والاحتفاظ بـ سلطة ترامب، وذلك بينما يهدد بـ"موجة ثانية" من الهجمات على فنزويلا.

كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا مؤقتًا، وذلك بعد أن أمر الأسبوع الماضي بتنفيذ عملية عسكرية للقبض على الزعيم نيكولاس مادورو وتسليمه.

تيم كين يقود تقديم قرار منع ترامب من استخدام القوة العسكرية داخل فنزويلا

وقاد السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين، تقديم القرار بمشاركة كلٌّ من السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الوقت وحده سيحدد المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة إشرافها على فنزويلا. وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب "سأقول أطول من ذلك بكثير".

وحسب ما نقلت "نيويورك تايمز"، بدا ترامب وكأنه تراجع عن تهديد بالقيام بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا، داعيا زعيم كولومبيا اليساري، الذي وصفه من قبل بأنه "رجل مريض"، لزيارة واشنطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.