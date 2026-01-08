بعد تهديدات ترامب، رئيسة فنزويلا تقيل قائد الحرس الرئاسي

18 حجم الخط

أقالت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، الجنرال خافيير ماركانو تاباتا، الذي كان يرأس وحدة مكافحة التجسس والحرس الرئاسي، وتزعم مصادر محلية أن ديلسي قامت باعتقاله، حيث اتهم تاباتا بتسريب معلومات الاتصال بالرئيس مادورو وتعطيل بروتوكولات الدفاع الجوي.

إقالة رئيس الحرس الرئاسي الفنزويلي

وأكدت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز أقالت الجنرال خافيير ماركانو تاباتا، لفشله في حماية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال الغارة الأمريكية، ما تسبب في تسهيل اعتقاله من قبل قوات دلتا الأمريكية، في غارة أمريكية في كاراكاس.

الجنرال خافيير ماركانو تاباتا، فيتو

وكان الجنرال خافيير ماركانو تاباتا، يرأس الحرس الرئاسي الفنزويلي ووحدة مكافحة التجسس، أثناء فترة حكم نيكولاس مادورو، لكن الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز قامت بإقالته، أمس الأربعاء، كجزء من أول تغيير كبير أجرته الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز في الدائرة المقربة من مادورو، منذ القبض عليه الأسبوع الماضي.

وجاء هذا التغيير بعد أن حذر ترامب رئيسة فنزويلا المؤقتة بأنها قد تواجه "مصيرًا أسوأ من مصير مادورو" إذا لم تمتثل لمطالب الولايات المتحدة بالنظام المدني والنفط.

ترامب يهدد رئيسة فنزويلا

وردت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، على تصريحات ترامب بشأن فنزويلا التي قال فيها: "إن بلاده تُدير شئون الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية"، وقالت في ديلسي في رسالة بثتها عبر التليفزيون: "لقد أظهرت فنزويلا للعالم معدنها الحقيقي. لقد ازددنا قوةً ونضجًا روحيًّا لمواجهة التحديات والاعتداءات والتهديدات. أقول شخصيًّا لمن يهددونني: "مصيري بيد الله".

الجنرال تاباتا مع مادورو، فيتو

وتحمل ديلسي رودريجيز الجنرال تاباتا مسئولية اعتقال نيكولاس مادورو، وذلك عندما تمكنت القوات الخاصة الأمريكية من القبض عليه في غارة ليلية على مجمعه العسكري في كاراكاس.

وبرغم التكهنات عن أسباب إقالة قائد الحرس الرئاسي في عهد مادورو الجنرال خافيير ماركانو تاباتا، والتي تزعم أن الجنرال الفنزويلي سرب معلومات بشأن مادورو للقوات الأمريكية، ما تسبب في سهولة الوصول إليه واعتقاله من قبل قوات دلتا الأمريكية، فإن حكومة فنزويلا لم تكشف عن التفاصيل الدقيقة للحادث حتى الآن، لكن التقارير تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا في العملية، من بينهم العشرات من الحراس الكوبيين الذين كان يعتمد عليهم مادورو، والذين نجحوا في إفشال مخطط قوات دلتا في القبض على الراحل فيدل كاسترو، برغم محاولتهم العديدة لاغتيال كاسترو.

وأعلن الجيش الفنزويلي أن ما لا يقل عن 23 من أفراد الحرس الوطني، بينهم خمسة جنرالات، قتلوا في الضربات الأمريكية، التي وصفتها حكومة مادورو بأنها إهانة.

تعيين رئيس مخابرات فنزويلا خلفًا للجنرال تاباتا

وأنهت إقالة تاباتا فصل الموالي لمادورو، الذي قاد وحدة مكافحة التجسس العسكري الفنزويلية المثيرة للجدل.

وأكد بعض المحللين السياسيين أن إقالة تاباتا لن يتغير الكثير، حيث عينت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، رئيس جهاز المخابرات الوطنية البوليفارية جوستافو جونزاليس لوبيز، ليخلف الجنرال تاباتا، مشيرين إلى أن الإقالات والتعيينات الجديدة لتثبيت حكم ديلسي.

جدير بالذكر أن الجنرال لوبيز شغل منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية البوليفارية (SEBIN)، في الفترة من 2019 وحتى 2024، كما تولى حقيبتي وزارة الداخلية والعدل، ومن أبرز المسئولين الأمنيين في عهد مادورو، ما يجعل هذه الخطوة محط اهتمام داخلي ودولي.

ويشار إلى أن الجنرال لوبيز كان يسيطر على سجن هيليكويد في كاراكاس، حيث يُزعم أنه تم ممارسة التعذيب ضد "سياسيين وصحفيين ومتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان" الذين عارضوا حكم مادورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.