الأربعاء 07 يناير 2026
خارج الحدود

لمدة 7 أيام، فنزويلا تعلن الحداد على ضحايا الهجوم الأمريكي

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز، الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا الهجوم الأمريكي، الذي ألقى خلاله القبض على نيكولاس مادورو ونقل إلى الولايات المتحدة.

وقالت في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "قررت إعلان 7 أيام حدادًا، على الشباب والنساء والرجال الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو".
وأضافت: "نتقدم بامتناننا لهم. لقد اخترقت صور أجسادهم روحي، لكنني أعلم أنهم شهداء من أجل قيمة هذه الجمهورية".

وفي الـ3 من شهر يناير الجاري، ألقت قوات خاصة أمريكية القبض على مادورو خلال هجوم على العاصمة كراكاس، ويواجه اتهامات في محكمة في نيويورك بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والإرهاب المرتبط بالمخدرات.
 

وأعلنت كوبا وفنزويلا مقتل 55 من أفراد جيشيهما فيما تحدث المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب عن "عشرات" القتلى من مدنيين وعسكريين.

ويبقى عدد القتلى المدنيين غير معروف، إلا أن بعض المصادر تحدثت عما يتراوح بين 70 و80 قتيلا.

