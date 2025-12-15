أولمبيك مارسيليا يفوز على موناكو بهدف ويشعل المنافسة في الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

خطف فريق أولمبيك مارسيليا فوزا غاليا من نظيره موناكو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 في الدوري الفرنسي.

مباراة أولمبيك مارسيليا وموناكو

سجل هدف مارسيليا، المهاجم الإنجليزي ماسون جرينوود بالدقيقة الـ83 بصناعة زميله هوبيرج.

بهذه النتيجة أشعل مارسيليا المنافسة على الدوري وأصبح الفارق بين المركز الرابع والأول، بعد فوزه اليوم خمس نقاط فقط.

ترتيب الفريقين



ارتفع رصيد مارسيليا إلى النقطة الـ32 قفز بهم إلى المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد موناكو عند النقطة الـ23 بالمركز السابع.

تأخر انطلاق مباراة مارسيليا وموناكو

وتأخر انطلاق مباراة مارسيليا وموناكو بسبب الألعاب النارية التي أشعلتها الجماهير تزامنًا مع موعد انطلاق اللقاء.

وأشعلت جماهير مارسيليا الألعاب النارية خلال مباراة موناكو احتفالًا بالمباراة الأخيرة التي يخوضها الفريق على ملعبه في العام الجاري.

وتسببت في تأخر بداية مباراة فريقهم أمام موناكو لمدة 11 دقيقة، إذ حجبت الرؤية تمامًا عن الملعب، وهو ما أدى إلى استحالة انطلاق اللقاء في موعده المحدد.

وأخر حكم المباراة فرانسوا لوتيكسيي، صافرة بداية المباراة حتى اتضحت الرؤية وتوقفت الألعاب النارية عن الاشتعال، وذلك بعد الموعد المحدد بحوالي 11 دقيقة.

