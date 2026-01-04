الإثنين 05 يناير 2026
رياضة

باريس سان جيرمان يحسم الديربي ويطارد متصدر الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حسم باريس سان جيرمان ديربي العاصمة بتغلبه على باريس إف سي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

سان جيرمان يهزم باريس

وسجل ثنائية سان جيرمان كلٌّ من ديزيريه دويه في الدقيقة (45)، وعثمان ديمبلي في الدقيقة (53)، بينما أحرز هدف باريس إف سي ويليم جيوبيلز في الدقيقة (51).

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر لانس، فيما تجمّد رصيد باريس إف سي عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

ومن جهته، حقق فريق لانس فوزًا كبيرًا على  تولوز بنتيجة 3-0  في المباراة التي أقيمت ضمن  الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي الممتاز.

هذا الانتصار جعل لانس يرفع رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب.

وخلال أحداث المباراة، كان طرد لاعب تولوز، إيمرسون، في الدقيقة 24 نقطة التحول الحاسمة، وبعد ذلك، تمكن لانس من السيطرة على مجريات اللقاء، حيث نجح اللاعب ويسلي سعيد في افتتاح التسجيل في الدقيقة 57. وبعد ذلك، استمر لانس في توسيع الفارق، حيث أضاف أدريان توماسون الهدف الثاني في الدقيقة 85.

الجريدة الرسمية