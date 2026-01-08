الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

فاركو
فاركو
18 حجم الخط

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الخميس عقوبات الجولة الخامسة من دور المجموعات، وذلك طبقا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026.

عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

وجاءت عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش وفاركو:

إيقاف إسماعيل أجورو، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

مباراة مودرن سبورت وبيراميدز:

إيقاف أحمد محمد يوسف، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة.

منع محمد نصار، عامل مهمات فريق مودرن سبورت، من مرافقة الفريق لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للأعتراض.

مباراة المصري وسموحة:

إيقاف نبيل عمر الكوكي، المدير الفني لفريق المصري، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 7500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة للمرة الثانية.

إيقاف عمرو عماد نجيب محروس، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

مباراة مباراة الاتحاد وزد أف سي:

إيقاف فادي فريد محمد محمود، لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

إيقاف محمود علاء الدين محمود، لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية المصرية المحترفة كأس عاصمة مصر فاركو المصري رابطة الأندية المصرية

مواد متعلقة

10 صور ترصد أجواء المرح والحماس في مران الأهلي استعدادا لمباراة فاركو

اجتماعات لـ ييس توروب، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر

نتائج مباريات اليوم الخميس في الجولة الـ18 من دوري المحترفين

إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي قبل مباراة فاركو

الأهلي يستعيد لاعبه بعد قطع إعارته مع مودرن سبورت

أودينيزي يهزم تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي

بورنموث يخطف فوزا مثيرا من توتنهام في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يكتسح سندرلاند بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

الهلال يضرب الحزم بثلاثية نظيفة ويعتلي قمة الدوري السعودي

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

في لفتة إنسانية، وزير الثقافة يترجل عن المسرح لتكريم الشاعر الكبير أحمد درويش (فيديو)

مدحت صالح يقبِّل مصطفى الفقي ويؤدي التحية للجمهور أثناء تكريمه بـ"عيد الثقافة" (صور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

هل الخمار أفضل أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية