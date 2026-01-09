صلاح مصدق ينضم إلى الوداد المغربي رسميا، وهذه تفاصيل التعاقد

18 حجم الخط

أعلن نادي الوداد المغربي التعاقد رسميا مع صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق والذي قام بفسخ عقده مع الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وكتب نادي الوداد في بيان رسمي اليوم، الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يعلن نادي الوداد الرياضي عن تعاقده الرسمي مع اللاعب صلاح مصدق، بعقد يمتد لموسم ونصف، مع إمكانية التجديد موسم إضافي».

وأضاف: «وإذ يرحب النادي بانضمام لاعبه الجديد إلى صفوف الفريق.. فإنه يعرب عن ثقته الكاملة في أن يشكل صلاح مصدق إضافة نوعية للمجموعة، ويساهم بإمكانياته التقنية والبدنية في تعزيز صفوف الفريق وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره».

ووقع صلاح الدين مصدق لاعب فريق الزمالك السابق على الانتقال لنادي الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب امس أن الساعات القليلة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة من قبل مسؤولي الوداد المغربي مع مصدق لضمه في صفقة انتقال حر، وعقد اللاعب جلسة امس مع مسؤولي النادي المغربي، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل، ووقع صلاح مصدق على العقود رسميًا لينضم لنادي الوداد.

ويمتد تعاقد مصدق مع الوداد لمدة موسم ونصف مع وجود بند بأحقية إضافة موسم آخر موافقة الطرفين.

وكان مسؤولو الزمالك أجروا اتصالات مكثفة في الأيام القليلة الماضية مع اللاعب ووكيل أعماله المغربي لاقناعه بالعودة والحصول على جزء من مستحقاته المتأخرة وجدولة باقي المبلغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.