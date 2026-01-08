الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سكك حديد مصر تتيح حجز تذاكر الدرجة الثالثة أونلاين عبر موقع الهيئة والتطبيق

قطار
قطار
في إطار خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير على جمهور الركاب وتطوير منظومة حجز التذاكر، تعلن الهيئة أنه اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 8 / 1 / 2026 تم إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة (تهوية ديناميكية) عبر الموقع الرسمي للهيئة علي شبكة الإنترنت وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وتخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر، وتوفير وسائل حجز متعددة تواكب التحول الرقمي وتُلبي احتياجات الركاب بمختلف فئاتهم.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والراحة، كما تناشد السادة جمهور الركاب الالتزام بقواعد الحجز والسفر، متمنية لهم رحلة سعيدة ومميزة.

