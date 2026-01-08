اجتماعات لـ ييس توروب، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، استعداده لمباراة فاركو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الأهلي اليوم

وخاض الفريق مرانه على ملعب التتش، وبدأ بالجزء البدني ثم تقسيمة الكرة التي يحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية.

وواصل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، اجتماعاته مع جهازه المعاون للتحضير للفترة المقبلة التي تشهد تحديات مهمة للفريق سواء على المستوى المحلي أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعكف الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين المصابين للتعافي والعودة إلى المشاركة الجماعية بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

