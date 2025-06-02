جنايات أسيوط: تأجيل محاكمة قاتلي مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته للشهر القادم

قررت دائرة محكمة الجنايات بأسيوط اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة النقاشين المتهمين بقتل اللواء محمد محسن بداري، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات، وزوجته، لجلسة بشهر يوليو القادم لحين استكمال مرافعة النيابة وسماع الدفاع.

وأجلت جنايات أسيوط محاكمة المتهمين "ناصر ع. ج." (41 عامًا)، و"عبد العال م. ع." (37 عامًا)، ويعملان نقاشَين، في قضية مقتل اللواء "محمد م. ع."، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات، وزوجته، وسرقة مصوغات ذهبية وأموال من منزلهما.

مقتل لواء شرطة وزوجته داخل شقتهما بأسيوط

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي حينما تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوجود حريق كبير في شقة لواء شرطة سابق.

وعندما توجهت الحماية المدنية تبين العثور على جثة اللواء محمد محسن بداري، 63 عامًا، لواء شرطة سابق في مكافحة المخدرات، وزوجته “هـ. ب.” 68 عامًا داخل الشقة ووجود آثار اعتداء على رأسيهما.

وبالجهود المكثفة ومراجعة الأدلة، توصلت قوات المباحث إلى الجناة، وتمكنت من ضبطهما.

قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار

ووجهت النيابة العامة لهما تهمة القتل العمد في الجريمة التي وقعت بتاريخ 26 أكتوبر من العام الماضي، بعدما أقدم المتهمان على قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار.

وأشارت تحقيقات نيابة جنوب أسيوط إلى أن المجني عليه طلب من المتهم الأول، إجراء بعد التعديلات بمنزله ولكنه بدافع الطمع قرر الاستيلاء على ممتلكات والتخلص منه، فاتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ الجريمة.

وأوضحت النيابة أن المتهمين خططا للجريمة، وجهزا أسلحة وأدوات، وترددا على منزل المجني عليهما عدة مرات، حتى سنحت لهما الفرصة لتنفيذ مخططهما، الذي شمل القتل والسرقة والحرق لإخفاء معالم الجريمة.

وبحسب أمر الإحالة، استغل المتهم الأول وجوده داخل منزل المجني عليهما بحكم عمله "نقاشًا"، حيث خطط لتمكين شريكه المتهم الثاني، وسهّل دخوله بعد التسلل إلى المنزل.

جريمة قتل وسرقة مع سبق الإصرار

وعقب ذلك قام باستدراج المجني عليه إلى الخارج، بينما تولى المتهم الثاني مهمة سرقة الأموال والمصوغات من الداخل.

وعقب عودتهما، انهال المتهم الأول على المجني عليه بالضرب مستخدمًا أدوات حادة، حتى فقد وعيه، ثم أجهز عليه المتهم الثاني بطعنة قاتلة في الرقبة، وفي ذات التوقيت، أقدم المتهم الثاني على قتل زوجة المجني عليه، السيدة "هدى ب. ع."، حيث نحر عنقها أثناء نومها دون رحمة، بهدف الاستيلاء على ما بحوزتها من مصوغات ذهبية في جريمة وصفتها النيابة بأنها تمت مع سبق الإصرار، بهدف تسهيل السرقة والفرار من العقاب.



ولإخفاء معالم الجريمة، قام المتهمان بسكب البنزين داخل المنزل وإشعال النيران فيه، ثم سرقا الأموال والمصوغات الذهبية والهواتف المحمولة، ولاذا بالفرار.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة سلاح ناري غير مرخص (فرد محلي الصنع)، وسلاح أبيض (سكين)، وأداة حادة (يد هون منزلي)، استخدماها في تنفيذ الجريمة.

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