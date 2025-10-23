إحالة أوراق سائقين إلى المفتي بتهمة خطف فتاة والاعتداء عليها بالإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، أوراق كل من " ع.س.ع" و" م.م.ف" سائقين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وحددت دور الانعقاد في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، في اتهامهم في خطف المجني عليهما فتاة وصبي " م.م.ع" و" م.ه.ك"، وذلك بعد ادعاء أحد المتهمين بأنه ضابط.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمود الشربيني محمود والمستشار محمد محمد عبد الفتاح والمستشار محمد محمد عبد المقصود قنطوش والمستشار محمود غالي رئيس نيابة العامرية أول، وسكرتير المحكمة أحمد السيد.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 19517 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهمان بخطف المجني عليهما ليلا بدائرة القسم.

تحقيقات النيابة تكشف حيلة السائق

وتبين من التحقيقات، خلال تواجد المجني عليها الأولي " م.م.ع" 17 سنة طالبة، والمجني عليه الثاني " م.ع.ك" 17 سنة طالب، بمنطقة كورنيش الهانوفيل، حضر إليهم المتهم " ع.س.ع" سائق، مدعيا أنه ضابط شرطة، فقبض عليهما بذريعة الاشتباه فيهما، متعديا بالضرب على رفيقها، وتحفظ على هويته وما بحوزته من مبلغ مالي، فانصاعا له خوفا من سلطانه المزعوم، واقتادهما إلى سيارة، واحتجزهما بها مواليا بث الرعب في نفسيهما بسبابه واعتدائه، ضربا على المجني عليه الثاني، ثم قاد السيارة إلى وجهات مبهمة فأبعدهما عن أعين الرقباء مختطفا إياهم، كرها عن إرداتهما.

كما استولى على مبلغ مالي مملوكا لها لشراء المتهم علبة سجائر، فما أن خلي سبيل خطيبها المجني عليه الثاني من السيارة، حتى استخلص المجني عليها لنفسه متوجها بها إلى دروب دامسة بعد أجبرها على الجلوس بالمقعد الأمامي، وهتك عرضها بالقوة بأن جعل اعتداءه عليها هو شرط الخلاص من بطشه، وقام بالتقاط لها مقاطع مصورة أثناء التعدي، واستفحالا لجرمه قام بالاتصال بالمتهم الثاني " م.م.ف" سائق، فتقابلا حيث اتفقا، ليتولى المتهم الثاني قيادة السيارة ليكمل المتهم الأول من تعديه ثم تبادل المتهم الثاني التعدي على المجني عليها، وبعد ذلك أطلقا سراحها وفروا هاربين.

وبتقتين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين والسيارة المستخدمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

