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جامعة أسيوط: إنشاء أول ملعب شاطئي بمدينة الطالبات لدعم الأنشطة

معاينة موقع انشاء
معاينة موقع انشاء ملعب شاطئي بجامعة أسيوط،فيتو

أعلنت جامعة أسيوط عن بدء إنشاء ملعب شاطئي بمدينة الطالبات، والمقرر إقامته خلف مبنى (م)، وذلك في إطار خطة الجامعة المستمرة لدعم الأنشطة الطلابية وتطوير البنية التحتية للمدن الجامعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية وتشجيع الطالبات على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز بيئة الإقامة الطلابية وتوفير سبل الدعم اللازمة لممارسة الرياضة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية قدراته البدنية والاجتماعية، موضحًا أن إنشاء الملعب الشاطئي يُعد إضافة متميزة للبنية الرياضية داخل المدينة الجامعية للطالبات.

تطوير المدن الجامعية ورفع كفاءتها

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن جامعة أسيوط تواصل جهودها في تطوير المدن الجامعية ورفع كفاءتها، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تقديم تجربة جامعية متكاملة وداعمة للعملية التعليمية.

في إطار الاستعدادات الجارية لإنشاء ملعب شاطئي بمدينة الطالبات بجامعة أسيوط، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة ميدانية صباح الخميس الموافق 29 مايو، لتفقد الموقع المخصص لإقامة الملعب خلف مبنى (م)، وذلك برفقة الأستاذ محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، وعدد من مسؤولي ومشرفي المدينة.

وخلال الجولة، ناقش الدكتور عبدالمولى مع مسؤولي المدن الجامعية المتطلبات الفنية والمواصفات الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق جدول زمني محدد يراعي معايير الجودة وسرعة الإنجاز، بما يتماشى مع تطلعات الطالبات ويوفر بيئة داعمة لممارسة الأنشطة الرياضية.

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وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على تهيئة بيئة صحية وآمنة داخل المدن الجامعية، تسهم في تحسين جودة الحياة الطلابية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الرياضية تُعد من الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وداعمًا مهمًا للصحة العامة، وتعزيزًا لقيم التعاون والانتماء.

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