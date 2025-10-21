إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه بسوهاج إلى المفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم "م. ا" (51 عامًا – حاصل على الثانوية العامة) إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 19 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل شقيقه المجني عليه "ا. ا" بدائرة مركز البلينا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبة، وأمانة سر محمد العربي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023 حين تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص في منطقة نائية بمركز البلينا.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه، الذي أقدم على قتله بسلاح ناري بعد أن استدرجه إلى مكان بعيد بسبب خلافات عائلية بينهما.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.

