الإعدام لـ متهمين والمؤبد لـ18 آخرين في قضية مقتل 4 أشخاص بأسيوط

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، حكمها في القضية رقم 34390 لسنة 2022 جنايات مركز ديروط، والمتهم فيها 20 شخصًا من عائلتي "الصعايدة" و"العرب" بقرية أبو الهدر بمركز ديروط، بعد مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.

تفاصيل الحكم

الإعدام شنقًا لاثنين من المتهمين، والسجن المؤبد لـ 18 متهمًا، بينهم 13 غيابيًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة، وخالد عثمان محمد، وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

أحداث الواقعة

تعود الأحداث إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا بوصول 4 جثث و6 مصابين إلى مستشفى ديروط.

كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين أفراد من العائلتين على خلفية أولوية المرور، وتطورت إلى إطلاق نار أسفر عن سقوط القتلى والمصابين.

المتهمون

توصلت التحريات إلى تورط عدد من الأشخاص، وألقى القبض عليهم واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

