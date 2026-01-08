الخميس 08 يناير 2026
استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال

الإندومي
الإندومي
الاندومي أو ما تعرف بالمكرونة سريعة التحضير من الأكلات السريعة التي يزداد الإقبال عليها يوميا من الكبار والصغار رغم تحذيرات الأطباء منها.

والإندومى عبارة عن نوع من أنواع المكرونة التى تقدم مع توابل خاصة بها، ومذاقها اللذيذ هو سر إقبال الصغار عليها، ولكن تحرص بعض الأمهات على منعها عن الأطفال حفاظا على صحتهم.

في هذا الصدد، يقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الإندومي ليست وجبة مناسبة كوجبة أساسية للأطفال، لأنها فقيرة في البروتين والفيتامينات، وعالية في الصوديوم والدهون، كما أن التوابل المرفقة يمكن أن تسبب اضطراب المعدة والجهاز الهضمي وتزيد العطش.

مخاطر الاندومي على الأطفال 
مخاطر الاندومي على الأطفال 

مخاطر تقديم الاندومي للأطفال 

وأضاف شبيب، أن الإكثار من الاندومي، يمكن أن تسبب ضعف شهية الطفل للأكل الصحي، وإمساك واضطراب هضم، وزيادة مخاطر السمنة على المدى الطويل، لذا يفضل الامتناع عن تناولها حفاظا على صحة الطفل.

وتابع، إذا اضطرت الأم إلى تقديم الاندومي للطفل بشكل استثنائي، يجب تقديمها بدون توابلها، وإضافة البروتين لها مثل البيض او الفراخ أو التونة، مع إضافة الخضراوات أيضا مثل الفلفل والجزر والبازلاء، مع الإقلال من تناولها حتى لا تصبح عادة.

أطفال ممنوعة من تناول الإندومي 

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، هناك أطفال يجب عليهم تجنب الاندومي تماما، وهم المصابين بالارتجاع أو حموضة المعدة أو المعدة الحساسة، أو مرضى الحساسية التى تزيد عليهم الأزمة مع الطعام الحار، أو فى حالة الإصابة بالقيء والإسهال لأن الاندومي تزيد التهيج.

وأضاف استشارى الأطفال، أن المشكلة في الإفراط و”كيس التوابل”، وليس في فكرة المكرونة نفسها، ولكن والأفضل دائما وجبات بيتية بسيطة تدعم النمو والمناعة للطفل.

