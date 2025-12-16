أضرار الأكلات المصنعة، من الإندومي إلى المشروبات الغازية والحلوى الجاهزة

18 حجم الخط

اللحوم المصنعة بأنواعها والمعلبات والإندومى والعصائر والمشروبات الغازية والحلوى الجاهزة، من الأكلات التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وتحرص بعض ربات البيوت على تقديم هذه الأكلات لأفراد الأسرة ظنا أنها غير مضرة، ولكن للأسف لها مخاطر عديدة، ويحذر منها الأطباء لاحتوائها على مواد كيميائية.

مخاطر الإندومي على الصحة

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية: إن الإندومي من الأكلات التى تعتبر كارثة لأنها تحتوى على مادة جلوتومات أحادية الصوديوم، وهى مادة كيميائية مسرطنة تحتوى على نسبة عالية من المواد الحافظة والمنكهات الصناعية، وجميعها مواد ضارة بالصحة؛ لذا يجب الإمتناع عن شراء الإندومي وتناولها، واستبدالها بالمكرونة العادية وهناك بدائل صحية كثيرة.

مخاطر الإندومي على الصحة، فيتو

أضرار الأكلات المصنعة على الصحة

وأضاف نزيه، أنه بشكل عام يجب الإقلال من تناول الأكلات المصنعة وليس الإندومي فقط، بل اللحوم المصنعة والمعلبات سواء طعام أو شراب، ويفضل التعامل معها مثل الدواء أى فى أضيق الحدود وعند الحاجة فقط حفاظا على الصحة العامة لأن جميع المصنعات تحتوى على مواد كيميائية خطيرة ونسبة عالية من الدهون الضارة؛ ما يضر بصحة الكبد والقلب والأوعية الدموية، ويسبب السمنة وأمراض تشتت الانتباه عند الأطفال، لذا يجب الامتناع عن هذه الأكلات حفاظا على الصحة.

