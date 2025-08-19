بعد وفاة الطفل حمزة، 7 أضرار كارثية للإندومي والنودلز سريعة التحضير

آثارت واقعة مأساوية بمنطقة المرج بالقاهرة لوفاة طفل بعد تناول أكياس الإندومي حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد منشور تحذيري من والد الطفل أبو حمزة للأهالي بمنع الأطفال من تناول النودلز والإندومي.

ولقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما مصرعه داخل منزله إثر تناوله ثلاثة أكياس من الإندومي دون طهي.

تفاصيل واقعة وفاة طفل بعد تناول الاندومي

وتلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بتدهور الحالة الصحية لطفل عقب تناوله كمية كبيرة من «الإندومي» بشكل مباشر دون غليها أو طهيها.

الطفل حمزة



وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، مع استدعاء أسرة الطفل للاستماع إلى أقوالهم ولم يتم حتى الآن حسم سبب الوفاة من الطب الشرعي

واقعة وفاة الطفل جرس إنذار لخطورة تناول النودلز سريعة التحضير، والتي تعرف بـ «الإندومي»، وهذه الأكلة منتشرة بشكل واسع بين الأطفال، والنودلز سريعة التحضير هي قطع نودلز مجففة ومطبوخة مسبقا، تباع مع مسحوق نكهة أو زيت توابل.

لا يتطلب تحضيرها سوى غلي الماء لبضع دقائق، ورغم أنها سهلة التحضير وغير مكلفة، إلا أنها تعتبر غير صحية عمومًا نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة وقيمتها الغذائية المنخفضة.

وغالبًا ما تحتوي على إضافات ومواد حافظة اصطناعية، مما قد يشكل مخاطر صحية محتملة.



أضرار الإندومي أو النودلز سريعة التحضير



1. نسبة عالية من الصوديوم

غالبًا ما تحتوي النودلز سريعة التحضير على نسبة عالية من الصوديوم لتعزيز نكهتها وحفظها بحسب موقع NDTV

قد يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومشاكل الكلى.

2.غني بالدهون المشبعة

تقلى العديد من أنواع النودلز سريعة التحضير أثناء المعالجة، مما يزيد من محتواها من الدهون المشبعة.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار، مما يسهم في الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3. قيمة غذائية منخفضة

غالبًا ما تكون النودلز سريعة التحضير فقيرة بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف.

ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية إلى نقصها، وضعف المناعة، وسوء الهضم، وتدهور الصحة العامة.

4.زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يؤثر مزيج الصوديوم والدهون المشبعة وقلة العناصر الغذائية في النودلز سريعة التحضير سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية. ويمكن أن يسهم استهلاكها على المدى الطويل في الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والالتهابات، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



5. غنية بالكربوهيدرات المكررة

تصنع النودلز سريعة التحضير عادةً من دقيق القمح المكرر، ذي المؤشر الجلايسيمي المرتفع.

ويمكن أن يُسبب تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين وداء السكري من النوع الثاني والسمنة.

6. وجود إضافات ضارة

غالبًا ما تحتوي النودلز سريعة التحضير على ألوان صناعية ومواد حافظة ومواد مضافة أخرى.

وقد تسبب بعض هذه الإضافات مخاطر صحية محتملة، بما في ذلك ردود الفعل التحسسية، ومشاكل سلوكية، ومشاكل صحية مزمنة طويلة الأمد.



7. خطر الإصابة بمتلازمة الأيض



يمكن أن يسهم الجمع بين ارتفاع الصوديوم والدهون غير الصحية وقلة العناصر الغذائية في الإصابة بمتلازمة الأيض.

متلازمة الأيض هي مجموعة من الحالات ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، وزيادة دهون الجسم حول الخصر، ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية) التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

