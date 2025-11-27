الخميس 27 نوفمبر 2025
نشاط في حركة تداول البضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبالها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 7 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 34 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة


سجل الميناء خروج 57623 طنا من البضائع العامة، شملت:12137 طن يوريا – 5162 طن أسمنت معبأ – 951 طن مولاس – 16967 طن كلينكر – 21500 طن ملح – 906 أطنان بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة


بلغت كميات الوارد 62598 طن تضمنت:
29700 طن ذرة – 2088 طن قمح – 10635 طن حديد – 19000 طن خردة – 1175 طن خشب زان.

 خروج 469 حاوية 


سجل الميناء خروج 469 حاوية مكافئة، ووصول 70 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد حاويات الترانزيت 2440 حاوية مكافئة.

 

أرصدة الغلال والصومعة


وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح إلى 65109 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52294 طن.

حركة القطارات والشاحنات


غادر الميناء قطار واحد محمّل بـ 1330 طن قمح باتجاه صوامع كفر الشيخ، فيما سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6271 شاحنة عبر البوابات.

