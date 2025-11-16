تداول 27 سفينة بميناء دمياط واستقبال ناقلة غاز عملاقة

18 حجم الخط

اعلنت هيئة ميناء دمياط عن استقبال خلال ال 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، ليصل إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 27 سفينة.

وشهد الميناء وصول ناقلة الغاز المسال SEAPEAK VANCOUVER التي ترفع علم بهاما بطول 295 مترا وعرض 46 مترا، والمقرر لها تفريغ شحنة تبلغ نحو 75212 طن من الغاز المسال، وذلك بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ENERGOS WINTER لبدء التفريغ عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز.

حركة البضائع العامة

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29220 طن، تضمنت 20028 طن يوريا، و660 طن جبس معبا، و1278 طن ملح معبا، و7254 طن بضائع متنوعة.

كما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 56392 طن، شملت 30118 طن ذرة، و7503 طن قمح، و3242 طن حديد، و8000 طن خردة، و1080 طن خشب زان، و6449 طن ابلاكاش.

حركة الحاويات

بلغت حركة الصادر من الحاويات 182 حاوية مكافئة، في حين بلغت الحاويات الواردة 242 حاوية مكافئة، بينما سجلت حركة الترانزيت 1406 حاوية مكافئة.

رصيد الحبوب وحركة النقل الداخلي

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام الى 79235 طن قمح، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 62507 طن.

وغادر الميناء 3 قطارات محملة باجمالي 3826 طن قمح متجهة الى صوامع المنيا واسيوط والقليوبية.

كما شهد الميناء حركة نشطة للشاحنات، بلغت 4884 حركة دخول وخروج خلال 24 ساعة.

