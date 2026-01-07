في استجابة إنسانية عاجلة

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، تطورات الحالة الصحية للطفلة رحمة، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وضعها الصحي، حيث وجه المحافظ بسرعة تدخل جميع الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة.



تحرك فوري من مديرية الصحة

وفي هذا الإطار، وجهت مديرية الصحة بدمياط فريقا طبيا متخصصا لفحص حالة الطفلة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، حيث جرى استقبالها بقسم العناية المركزة بمستشفى دمياط العام لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة، مع المتابعة الدقيقة لحالتها الصحية على مدار الساعة.

وكيل وزارة الصحة يتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة رحمة



متابعة حقوقية وتنسيق اجتماعي



بالتوازي مع التدخل الطبي، باشرت وحدة حقوق الإنسان متابعة حالة الطفلة، إلى جانب التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني اللازم للطفلة وأسرتها، بما يضمن تقديم رعاية شاملة تتناسب مع طبيعة الحالة.



تأكيد على المتابعة المستمرة



وأكد محافظ دمياط ونائبته حرصهما الكامل على متابعة الحالة الصحية للطفلة رحمة باهتمام بالغ، مع التشديد على استمرار تقديم الرعاية الطبية والدعم الإنساني اللازمين، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات المطلوبة لضمان سلامتها وتحسن حالتها الصحية.

محافظ دمياط يتابع الحالة الصحية للطفلة رحمة ويوجه بتوفير الرعاية والدعم

