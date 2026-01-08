استعدادا لشهر رمضان المبارك، خللي الفلفل الحار لفتح شهية الصائمين

18 حجم الخط

طريقة عمل الفلفل المخلل، تخليل الفلفل الحار من أشهر طرق حفظ الخضروات في البيوت العربية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث تزداد الحاجة للمخللات إلى جانب الأطباق الرئيسية.

والفلفل الحار المخلل معروف بطعمه المميز وقدرته على فتح الشهية، كما أن تخليله في المنزل يضمن النظافة وجودة المكونات وخلوه من المواد الحافظة الضارة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفلفل الحار المخلل.

أنواع الفلفل المناسب للتخليل

يمكن تخليل أكثر من نوع:

فلفل حار طويل

فلفل حار صغير (القرن)

فلفل أخضر حار رومي صغير

فلفل أحمر حار لإضافة اللون الجميل

يفضل اختيار ثمار طازجة، صلبة، خالية من البقع والطرواة.

مكونات عمل الفلفل الحار المخلل:-

برطمانات زجاجية محكمة الغلق

قمع صغير

ملعقة خشبية

قدر لغلي الماء والمحلول الملحي

يفضل الابتعاد عن البرطمانات البلاستيكية لأنها قد تتفاعل مع الخل والملح.

كيلو فلفل حار مغسول جيدا

4 كوب ماء

1 كوب خل أبيض

4 ملاعق كبيرة ملح خشن غير مدعم باليود

ملعقة سكر صغيرة اختياري لتوازن الطعم

8 فصوص ثوم مقشر

ملعقة صغيرة حبوب كزبرة أو كمون اختياري

شرائح ليمون

ملاحظة مهمة: الملح باليود يسبب “تعكير” المخلل ويجعله طري، لذلك يفضل الملح الخشن.

طريقة عمل الفلفل الحار المخلل

طريقة عمل الفلفل الحار المخلل:-

يغسل الفلفل جيدا تحت الماء الجاري.

يمكن تركه كامل أو شقه نصفين لزيادة حدته.

يجفف تماما على منشفة نظيفة.

الرطوبة الزائدة سبب أساسي لفساد المخلل، لذلك يجب التأكد من الجفاف.

تغلى البرطمانات في ماء ساخن لمدة 5 إلى 10 دقائق

تترك لتجف في الهواء.

لا تمسح بفوطة حتى لا تتلوث.

هذه الخطوة تطيل عمر المخلل وتمنع العفن.

يوضع في قدر على النار الماء والخل

والملح والسكر.

والملح والسكر. يترك حتى الغليان ثم يطفأ النار ويترك ليهدأ قليلا.

يوضع الثوم في القاع، وتضاف حبوب الكزبرة أو الكمون.

يرص الفلفل الحار بإحكام، وتضاف شرائح الليمون.

ثم يصب المحلول الملحي حتى يغطي الفلفل تماما.

يجب التأكد من عدم وجود فلفل خارج السائل حتى لا يتعرض للعفن.

يغلق البرطمان بإحكام.

يوضع في مكان مظلم وبارد بعيدا عن الشمس.

يترك من 10 إلى 15 يوم قبل الاستخدام.

كلما طالت مدة التخليل زادت حدة النكهة.

لنجاح تخليل الفلفل الحار، يجب عدم استخدام ملاعق معدنية داخل البرطمان بعد الفتح.

عدم إدخال ماء إلى البرطمان.

دائما استخدمى ملح خشن.

تجنبى الفلفل الطري أو المجروح.

تعقيم البرطمانات جيدا.

ملء البرطمان حتى الحافة لتقليل الهواء.

مدة الصلاحية، في الثلاجة حتى 6 أشهر، خارج الثلاجة في مكان بارد، 2 إلى 3 أشهر.

إذا لاحظت رغوة بيضاء ذات رائحة سيئة يتم التخلص منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.