طريقة عمل الخيار المخلل، سريع التحضير ومذاقه لا يقاوم

طريقة عمل الخيار المخلل، الخيار المخلل من أطباق المخللات الشهيرة على مستوى العالم ويتميز بمذاق لذيذ يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الخيار المخلل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل حيث يمكن تحضيره فى ساعات معدودة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الخيار المخلل.

مكونات عمل الخيار المخلل:-

1 كيلو خيار صغير

4 أكواب ماء

1 كوب خل (خل أبيض أو خل تفاح)

2 ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر (اختياري)

4 فصوص ثوم (مقشرة ومهروسة)

1 ملعقة صغيرة من حبوب الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من الشبت المجفف أو 1 عود شبت طازج

1 ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة (اختياري)

طريقة عمل الخيار المخلل:-

اغسلي الخيار جيدا ثم اقطعي طرفيه.

في قدر، اخلطي الماء والخل والملح والسكر (إذا استخدمتيه).

سخني المزيج على نار متوسطة حتى يذوب الملح والسكر، ثم اتركيه ليبرد.

ضعي في قاع البرطمان الثوم، حبوب الفلفل، الشبت، وبذور الكزبرة.

ضعي الخيار في البرطمان بشكل مرتب.

صبي المحلول البارد فوق الخيار حتى يغمره بالكامل.

أغلقى البرطمان بإحكام، واتركيه في الثلاجة لمدة 3-7 أيام.

بعد مرور الوقت، يمكنك تقديم الخيار المخلل كطبق جانبي مع الوجبات.

الخيار المخلل

فوائد الخيار

والخيار من الخضروات الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والمياه والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الخيار:-

يعتبر الخيار منخفض السعرات الحرارية، حيث إن كوب، على واحد من الخيار المقطع يحتوي على حوالي 16 سعرا حراريا فقط، هذا يجعله خيار رائع للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، حيث يمكن تناوله بكميات كبيرة دون القلق من زيادة السعرات الحرارية.

قشر الخيار غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

يحتوي الخيار على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C وفيتامين K والماغنيسيوم والبوتاسيوم، فيتامين C يلعب دور مهم في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الجذور الحرة، مما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وفيتامين K مهم لصحة العظام، حيث يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

يلعب الخيار دور في تحسين صحة البشرة نظرا لمحتواه العالي من الماء والفيتامينات، يساعد الخيار في ترطيب البشرة وتقليل الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين، كما يمكن استخدام شرائح الخيار كقناع طبيعي للبشرة للتقليل من الالتهابات وتهدئة البشرة.

الخيار مفيد لصحة القلب، حيث يساعد في تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، والبوتاسيوم يسهم في توازن مستوى الصوديوم في الجسم، مما يقلل من ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الخيار يعزز صحة الكلى بفضل محتواه العالي من الماء، حيث يساعد في زيادة إنتاج البول وتنظيف الجسم من السموم، كما يقلل من احتمالية تكون حصى الكلى ويعزز وظائف الكلى بشكل عام.