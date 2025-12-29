الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز عصير اليوسفي

عصير اليوسفي
عصير اليوسفي
18 حجم الخط

طريقة تفريز عصير اليوسفي،  عصير اليوسفي من المشروبات الطبيعية المنعشة والمحببة لدى الكبار والصغار، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يمنح الجسم الانتعاش ويعوضه بالفيتامينات بعد ساعات الصيام الطويلة.

ونظرا لتوفر اليوسفي في موسم معين فقط، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تفريز عصير اليوسفي للاستفادة منه طوال شهر رمضان بسهولة وسرعة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة تفريز عصير اليوسفي.

مكونات تفريز عصير اليوسفي:

كمية مناسبة من اليوسفي الطازج

عصارة يدوية أو كهربائية

مصفاة اختياري حسب الرغبة

أكياس تفريز أو علب بلاستيكية محكمة الغلق.

ملعقة وسكر اختياري

تفريز عصير اليوسفي 
تفريز عصير اليوسفي 

طريقة تفريز عصير اليوسفي:-

  • للحصول على عصير ناجح عند التفريز، يفضل اختيار ثمار يوسفي طازجة وناضجة جيدا.
  • ثمار خالية من العفن أو البقع السوداء.
  • يوسفي ذو قشرة رفيعة وممتلئ بالعصير.
  • اغسلي ثمار اليوسفي جيدا بالماء لإزالة الأتربة.
  • قشري اليوسفي وتخلصي من البذور.
  • اعصري اليوسفي باستخدام العصارة اليدوية أو الكهربائية.
  • إذا رغبتى في عصير ناعم وخفيف، قومي بتصفية العصير بالمصفاة.
  • يمكن إضافة القليل من السكر حسب الذوق، مع التقليب الجيد حتى يذوب تماما اختياري.
  • قسمي العصير في أكياس تفريز أو علب بلاستيكية حسب الكمية التي تحتاجينها لكل مرة.
  • اتركي مسافة فارغة صغيرة في العبوة لأن العصير يتمدد عند التجميد.
  • أغلقي الأكياس أو العلب بإحكام لتجنب دخول الهواء.
  • دوني تاريخ التفريز على كل عبوة.
    ضعي العصير في الفريزر فورا.
  • يمكن الاحتفاظ بعصير اليوسفي في الفريزر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر مع الحفاظ على طعمه وقيمته الغذائية، بشرط الالتزام بالطريقة الصحيحة للتفريز.
  • عند الاستخدام أخرجي الكمية المطلوبة من الفريزر قبل الاستخدام بعدة ساعات.
  • اتركي العصير في الثلاجة حتى يذوب تدريجيا.
  • حركي العصير جيدا قبل التقديم.
  • يمكن إضافة القليل من الماء أو السكر حسب الرغبة بعد الذوبان.
  • لنجاح تفريز عصير اليوسفي، لا يفضل إعادة تجميد العصير مرة أخرى بعد ذوبانه.
  • يفضل تفريز العصير بدون سكر، وإضافته وقت الاستخدام للحفاظ على الطعم الطبيعي.
  • استخدمي عبوات صغيرة لتسهيل الاستخدام اليومي.
  • احرصي على نظافة الأدوات لتجنب تلف العصير.
txt

استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز الفاصوليا الخضراء

txt

لعمل المربى والعصائر، خطوات تفريز الفراولة استعدادا لشهر رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوسفي عصير اليوسفي تفريز عصير اليوسفي طريقة تفريز عصير اليوسفي شهر رمضان المبارك الشيف سناء بغدادى

مواد متعلقة

استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز صلصة الطماطم

استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز البطاطس المقلية

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

الأكثر قراءة

بعد الارتفاعات الخيالية، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل وانخفاض الطماطم والثوم في سوق العبور

وزير الشباب والرياضة ينعي صابر عيد

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية قبل جولة الحسم

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

محمد عبد الجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا

حبس 4 ركاب بتهمة حيازة 11.5 كيلو من بودر الحشيش بمطار القاهرة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads