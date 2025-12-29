استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز عصير اليوسفي

18 حجم الخط

طريقة تفريز عصير اليوسفي، عصير اليوسفي من المشروبات الطبيعية المنعشة والمحببة لدى الكبار والصغار، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يمنح الجسم الانتعاش ويعوضه بالفيتامينات بعد ساعات الصيام الطويلة.

ونظرا لتوفر اليوسفي في موسم معين فقط، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تفريز عصير اليوسفي للاستفادة منه طوال شهر رمضان بسهولة وسرعة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة تفريز عصير اليوسفي.

مكونات تفريز عصير اليوسفي:

كمية مناسبة من اليوسفي الطازج

عصارة يدوية أو كهربائية

مصفاة اختياري حسب الرغبة

أكياس تفريز أو علب بلاستيكية محكمة الغلق.

ملعقة وسكر اختياري

تفريز عصير اليوسفي

طريقة تفريز عصير اليوسفي:-

للحصول على عصير ناجح عند التفريز، يفضل اختيار ثمار يوسفي طازجة وناضجة جيدا.

ثمار خالية من العفن أو البقع السوداء.

يوسفي ذو قشرة رفيعة وممتلئ بالعصير.

اغسلي ثمار اليوسفي جيدا بالماء لإزالة الأتربة.

قشري اليوسفي وتخلصي من البذور.

اعصري اليوسفي باستخدام العصارة اليدوية أو الكهربائية.

إذا رغبتى في عصير ناعم وخفيف، قومي بتصفية العصير بالمصفاة.

يمكن إضافة القليل من السكر حسب الذوق، مع التقليب الجيد حتى يذوب تماما اختياري.

قسمي العصير في أكياس تفريز أو علب بلاستيكية حسب الكمية التي تحتاجينها لكل مرة.

اتركي مسافة فارغة صغيرة في العبوة لأن العصير يتمدد عند التجميد.

أغلقي الأكياس أو العلب بإحكام لتجنب دخول الهواء.

دوني تاريخ التفريز على كل عبوة.

ضعي العصير في الفريزر فورا.

ضعي العصير في الفريزر فورا. يمكن الاحتفاظ بعصير اليوسفي في الفريزر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر مع الحفاظ على طعمه وقيمته الغذائية، بشرط الالتزام بالطريقة الصحيحة للتفريز.

عند الاستخدام أخرجي الكمية المطلوبة من الفريزر قبل الاستخدام بعدة ساعات.

اتركي العصير في الثلاجة حتى يذوب تدريجيا.

حركي العصير جيدا قبل التقديم.

يمكن إضافة القليل من الماء أو السكر حسب الرغبة بعد الذوبان.

لنجاح تفريز عصير اليوسفي، لا يفضل إعادة تجميد العصير مرة أخرى بعد ذوبانه.

يفضل تفريز العصير بدون سكر، وإضافته وقت الاستخدام للحفاظ على الطعم الطبيعي.

استخدمي عبوات صغيرة لتسهيل الاستخدام اليومي.

احرصي على نظافة الأدوات لتجنب تلف العصير.

