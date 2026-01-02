استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز الجزر بأشكال مختلفة

18 حجم الخط

طريقة تفريز الجزر، الجزر من الخضراوات الأساسية التي لا غنى عنها في المطبخ، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يدخل في إعداد العديد من الأطباق مثل الشوربات، والطواجن، والأرز، والصلصات، والسلطات.

ولتوفير الوقت والجهد أثناء الصيام، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تفريز الجزر مسبقا مع الحفاظ على قيمته الغذائية وطعمه الطازج.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة تفريز الجزر.

يجب اختيار جزر طازج وصلب

لونه برتقالي زاهٍ

خالٍ من البقع السوداء أو الطراوة الزائدة

متوسط الحجم ويفضل غير المتشقق

مكونات تفريز الجزر:-

جزر بأى كمية مع مراعاة التعليمات السابقة.

سكين حاد

مقشرة خضروات

إناء كبير

مصفاة

أكياس تفريز أو علب محكمة الغلق

ماء بارد وثلج (للتبريد)

طريقة تفريز الجزر

طريقة تفريز الجزر:-

يغسل الجزر جيدا بالماء لإزالة الأتربة.

يقشر باستخدام المقشرة.

ثم يغسل مرة أخرى للتأكد من نظافته تماما.

ثم يقطع الجزر حسب الاستخدام شرائح رفيعة للشوربة، أو مكعبات صغيرة للأرز والخضار السوتيه، أو أعواد طويلة للطواجن، أو مبشور للمحشي أو الخلطات.

يوضع الجزر في ماء مغلي لمدة 2 إلى 3 دقائق للشرائح والمكعبات، 4 دقائق للأعواد الكبيرة.

يرفع الجزر فورًا ويوضع في ماء بارد جدا أو ماء مثلج.

يصفى جيدا من الماء تماما.

يفرد الجزر على فوطة مطبخ نظيفة.

يترك حتى يجف تماما لتجنب تكون الثلج أثناء التفريز.

يقسم الجزر في أكياس حسب الكمية المطلوبة لكل مرة.

ويفرغ الهواء قدر الإمكان.

تكتب البيانات من حيث النوع والتاريخ.

يوضع في الفريزر على درجة حرارة مناسبة.

يمكن تفريز الجزر بدون سلق، بعد الغسل والتقشير والتقطيع، يجفف جيدا، ثم يعبأ مباشرة في أكياس التفريز.

هذه الطريقة أسرع لكنها تقلل مدة التخزين مقارنة بالتفريز بعد السلق.

مدة حفظ الجزر المسلوق فى الفريزر من 8 إلى 12 شهرا، والجزر غير المسلوق، من 4 إلى 6 أشهر.

لاستخدام الجزر المجمد، لا يترك ليذوب تماما.

يضاف مباشرة إلى الطعام أثناء الطهي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.