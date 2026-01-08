ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 90 مليون جنيه من نشاط المخدرات بالجيزة

18 حجم الخط

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة الجيزة.

قام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات. وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 90 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.

ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين ببولاق الدكرور

وعلى جانب آخر، نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط نصاب بولاق الدكرور، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على تسييل أرصدة المواطنين بتطبيقات التمويل والتقسيط الإلكترونى، واستدراجهم والتحصل منهم على البيانات الخاصة بتنفيذ المعاملات بتلك التطبيقات والاستيلاء على أرصدتهم بها، وعقب ذلك يقوم بالتنصل منهم والاستيلاء على المبالغ المالية لنفسه.

