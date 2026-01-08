الخميس 08 يناير 2026
ضبط شخص لإدارته صفحة على مواقع التواصل للترويج لبيع أسلحة بيضاء

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي.

وتمكنت التحريات من تحديد وضبط المتهم، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأقر المتهم بإنشاء وإدارة الصفحة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم ببيع  الأسلحة البيضاء للحصول على مبالغ مالية منهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

