حوادث

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة

حالة المرور
حالة المرور
شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الخميس، انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة والقليوبية، بالتزامن مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة الحركة والتعامل الفوري مع أي كثافات أو أعطال.

حركة المرور في القاهرة

سجلت محاور القاهرة الرئيسية سيولة نسبية، خاصة كورنيش النيل، الطريق الدائري، محور 26 يوليو، صلاح سالم، والأوتوستراد، مع ظهور كثافات متوسطة في بعض المناطق المعتادة خلال فترات الذروة، أبرزها ميدان رمسيس، مدينة نصر، ووسط البلد، دون تأثير على الحركة العامة.

الحالة المرورية في الجيزة

انتظمت الحركة على أغلب طرق الجيزة، ومنها شارع الهرم، فيصل، محور صفط اللبن، ومحور 26يوليو في الاتجاهين، مع تسجيل تباطؤ محدود بمحيط ميدان الجيزة وكوبري عباس نتيجة زيادة الأحمال، وتمت المتابعة الميدانية لتسيير الحركة.


طرق ومحاور القليوبية

شهدت الطرق الرئيسية بمحافظة القليوبية سيولة واضحة، خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، طريق شبرا بنها الحر، ومحور العبور، مع انتظام حركة النقل الثقيل، واستمرار تواجد الخدمات المرورية لتأمين الحركة.


انتشار أمني واستعداد كامل

واصلت الإدارة العامة للمرور تعزيز التواجد الأمني على المحاور والميادين الرئيسية، مع تشغيل غرف المتابعة لرصد الحالة المرورية لحظة بلحظة، والتدخل السريع في حال وقوع أي حوادث أو أعطال مفاجئة.

نصيحة مرورية: يُفضل للسائقين الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتجنب السرعات الزائدة، واختيار الطرق البديلة عند ظهور أي كثافات مفاجئة، حفاظًا على السلامة العامة.

