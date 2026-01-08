الخميس 08 يناير 2026
ضبط 8 أشخاص للتنقيب غير مشروع عن الآثار بالقاهرة

نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 8 أشخاص، بينهم مالك العقار، بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة  قسم شرطة السيدة زينب.

أوضحت  التحريات أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، حيث تم العثور على حفرة بالطابق الأرضي بمساحة 2 متر وعمق 15 متر، كما عُثر بحوزتهم على أدوات التنقيب المستخدمة في الواقعة.

وأقر المتهمون أثناء المواجهة بارتكابهم للتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد البحث عنها والاستفادة منها.

تم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت  النيابة التحقيق في الواقعة.

حماية الآثار 

ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

نص القانون على أن: “ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ضبط متهمين التنقيب غير المشروع عن الآثار آثار مصرية السيدة زينب مديرية أمن القاهرة مكافحة جرائم الآثار أدوات الحفر النيابة العامة اخبار الحوادث

