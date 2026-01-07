الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية

ضبط المتهم
ضبط المتهم
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات القبض على شخص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة نارية بمقابل مادى فى الإسماعيلية.

ضبط شخص لترويج بيع أسلحة نارية على الفيس بوك بالإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة نارية بمقابل مادى. 

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه  الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وعدة صفحات أخرى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة النارية للتحصل منهم على مبالغ مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب أنشأ وأدار صفحة عبر مواقع التواصل بهدف النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على بيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية، ثم إغلاق هاتفه عقب الحصول على الأموال، وذلك بدائرة قسم شرطة الأميرية.

تفاصيل الضبط

كشفت تحريات قطاع الأمن العام أن المتهم استخدم صفحة إلكترونية للترويج لبيع أسلحة بيضاء وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا دون تسليم أي بضائع.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية القائم على الصفحة وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وهاتف محمول، وبفحصه تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه في عمليات الاحتيال.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإنشاء الصفحة بهدف النصب على المواطنين، وإيهامهم ببيع الأسلحة البيضاء، ثم إغلاق الهاتف بعد تحويل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

