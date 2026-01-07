حبس متهم بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل أموال على الإنترنت

18 حجم الخط

أمرت النيابة المختصة ، بحبس شخص لإدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية.

وعقب الفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، حيث عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء والحصول منهم على مبالغ مالية دون تسليم أي منتجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخص دهسته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق بالبساتين

وعلى جانب آخر، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على قائد ميكروباص لاصطدامه بأحد الأشخاص والتسبب في وفاته بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بشأن وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة أحد الأشخاص بأحد الطرق بدائرة القسم، وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور أحد الأشخاص، المقيم بدائرة القسم، الطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة بالجسم أودت بحياته، ولاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

وبتكثيف الجهود، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وهي من نوع «ميكروباص»، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، معللًا فراره من موقع الحادث خشية تعرضه للتعدي من الأهالي، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

