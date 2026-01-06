الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

فتح باب الترشح لمنح تحالف المنظمات العلمية الدولية «ANSO» للدراسات العليا في الصين

البحث العلمي
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لمنح (CAS-ANSO) المرموقة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، في أفضل الجامعات والمعاهد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS).

تأتي هذه المنحة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع تحالف (ANSO)، وتهدف إلى دعم الباحثين المتميزين الراغبين في استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في: جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC)، جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم (UCAS)، والمعاهد البحثية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم في مختلف أنحاء الصين.

وتدعم المنحة من 100 إلى 200 طالب ماجستير، و300 طالب دكتوراه دولي، تشمل مختلف المجالات العلمية والبحثية المتقدمة.

شروط وكيفية التقدم

يجب على المتقدمين استيفاء معايير الأهلية المذكورة عبر الموقع الرسمي للمنحة.

يتم التقديم عبر الإنترنت (Online Application) من خلال الرابط

المواعيد النهائية:

آخر موعد للتقدم هو 31 يناير 2026.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حرصها الدائم على توفير أرقى الفرص الدولية لشباب الباحثين المصريين والعرب، لتعزيز قدراتهم الابتكارية ودعم مسيرة البحث العلمي نحو العالمية.

وفي سياق آخر حققت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام ٢٠٢٥ إنجازات نوعية وملموسة في مختلف محاور التحول الرقمي بالجامعات والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والطبية والبحثية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء مجتمع معرفي متكامل، وضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

أكاديمية البحث العلمى الماجستير والدكتوراه الأكاديمية الصينية الأكاديمية الصينية للعلوم الباحثين المصريين البحث العلمي والتكنولوجيا التكنولوجيا الصينية الجامعات والمعاهد

