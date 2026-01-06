وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس

18 حجم الخط

ترأست الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رامي ماهر غالى نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب اجتماع مركز الفرانكفونية بالجامعة بحضور أعضاء المجلس من أساتذة كليات الجامعة المتنوعة المهتمة بالفرانكفونية.

استهلت غادة فاروق الجلسة باستعراض مشروع إنشاء مركز الفرانكفونية، بهدف دعم التعاون الأكاديمي والتنموى وتعزيز الجانب العلمي والتبادل الثقافي مع الدول المتحدثة بالفرنسية بما يدعم فرص التعاون الدولي وتطوير التعليم وتعزيز ثقافة التنوع والإسهام في تقدم التصنيف الدولي للجامعة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم العمل من خلال مجموعات تضم " لجنة قواعد البيانات ولجنة التسويق والإعلان فضلًا عن لجنة التطوير الاستراتيجي ولجنة نادي الباحثين والطلاب أصدقاء المركز".

كما أشاد رامى ماهر غالى بفكرة إنشاء المركز التى تأتى وفق استراتيجيّة الشراكة والتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكفونية كأحد الشركاء الدوليين البارزين لمصر في مختلف المجالات البحثية والتعليمية، مشيرًا إلى ما توليه مصر من اهتمام بالغ بدعم علاقات التعاون مع الدول الفرنكفونية بما يخدم الأشقاء من الدول العربية والقارة الإفريقية، في إطار دور مصر الثقافي والتعليمي الرائد في المنطقة.

واستهدف الاجتماع وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية للمركز تهدف إلى دعم التعاون الأكاديمي والتنموي، وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية والشركات الناطقة بالفرنسية، بما يساهم في تطوير التعليم باللغة الفرنسية وفتح آفاق دولية جديدة للتبادل الثقافي والعلمي، فضلًا عن تسويق الخدمات التي يقدمها المركز لمنتسبيه.



من جانبه، قدم إسلام عزت مدرس مساعد بكلية الآثار، عرضا سلط الضوء على تفاصيل منحة Next Med-Euseeds Projects and grants التي تركز على تمكين الخريجين وتطوير مهاراتهم الرقمية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى استعراض برنامج Interreg NextMed والتعريف بالمشروع الفائز بالمنحة لدورة 2021-2025 المعروف باسم "ENroot".

واختتم الاجتماع بمناقشة الخطة التنفيذية للمركز وضرورة توحيد آليات التقديم والاختيار عبر المنصة الإلكترونية.

وشددت فاروق على أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة من رواد أعمال وطلاب وخريجين ناطقين بالفرنسية وأعضاء هيئة التدريس، كذلك إعداد قاعدة بيانات شاملة للمدارس والجهات المهتمة، كما تم اقتراح لتنظيم يوم ثقافي فرنسي لتعزيز الأثر المجتمعي والثقافي للمركز.

حضر الاجتماع إسلام محمد عزت رئيس فريق عمل لجنة التطوير الاستراتيجي وتنمية الموارد المالية، ومها عبد العزيز عليوة رئيس فريق عمل لجنة نادى الباحثين، والطلاب أصدقاء المركز، وداليا أحمد ضياء الدين رئيس فريق عمل لجنة الإعلام والتسويق، ونرمين فيكتور فارس رئيس فريق عمل لجنة المنصة وقاعدة البيانات ونادية ناجي شامة رئيس فريق عمل لجنة العلاقات الدولية.

