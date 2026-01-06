18 حجم الخط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج زمالة ما بعد الدكتوراه المشتركة لعام 2026، والتي يقدمها مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (NAM S&T) بالتعاون مع جامعة مالانج الحكومية بإندونيسيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي الدولي ودعم الباحثين المصريين.

التواصل والتعاون البحثي بين العلماء والباحثين والأكاديميين

ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص التواصل والتعاون البحثي بين العلماء والباحثين والأكاديميين من الدول الأعضاء في شبكة مركز NAM S&T، من خلال إتاحة الفرصة للعمل البحثي بجامعة مالانج الحكومية والمعاهد التابعة لها، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والعلوم الاجتماعية، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات البحثية.

15 مليون روبية إندونيسية

ويتكفل مركز NAM S&T بتغطية نفقات السفر لخمسة مرشحين، بينما تقدم جامعة مالانج مخصصًا شهريًا يعادل 15 مليون روبية إندونيسية (نحو 900 دولار أمريكي) طوال مدة الزمالة، إلى جانب تحمل تكاليف الانتقالات الداخلية من مطار سوربايا إلى الجامعة، والمساعدة في توفير الإقامة وفقًا للوائح المعمول بها. وتبلغ مدة الزمالة 12 أسبوعًا.

ودعت الأكاديمية الباحثين الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى استيفاء استمارة الترشيح وإرسالها إلى الأكاديمية باعتبارها نقطة الاتصال الرسمية مع المركز، وذلك في موعد أقصاه 1 فبراير 2026 على البريد الإلكتروني:

asrt.organizations@gmail.com

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل، وتحميل استمارة الترشيح، يمكن زيارة المواقع التالية:



