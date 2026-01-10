الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح قبل مواجهة السنغال: سنقاتل لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية

محمد ضلاح
محمد ضلاح
18 حجم الخط

في ليلة مصرية خالصة بملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، قاد القائد محمد صلاح منتخب "الفراعنة" لتأهل مثير إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على "الأفيال" الإيفوارية بنتيجة 3-2.

 وعقب اللقاء، أدلى صلاح بتصريحات اتسمت بالهدوء والواقعية، واضعًا النقاط على الحروف بشأن طموحات المنتخب في الأدوار النهائية.

 

"لسنا مرشحين بنسبة 100%"

ورغم النشوة الكبيرة بالفوز، رفض صلاح المبالغة في التوقعات، مؤكدًا أن الطريق لا يزال طويلًا. 

وقال صلاح في تصريحاته: "مقدرش أقول إننا مرشحين للفوز باللقب بنسبة 100%؛ المستويات في أفريقيا أصبحت متقاربة جدًا ولا توجد مباراة سهلة. 

دافعنا بكل قوة اليوم، كنا موفقين ونجحنا في استغلال الفرص والصعود لنصف النهائي".

وأشاد "الملك المصري" بالأداء الدفاعي والروح التي ظهر بها اللاعبون، خاصة مع الاعتماد على عدد كبير من لاعبي الدوري المحلي، حيث قال: "الجميع بذل أقصى ما لديه، التزام اللاعبين داخل الملعب هو ما صنع الفارق أمام خصم قوي مثل كوت ديفوار".

وبسؤاله عن المواجهة القادمة في المربع الذهبي أمام "أسود التيرانجا"، أبدى صلاح احترامًا كبيرًا للمنافس: "مباراة السنغال ستكون صعبة بكل تأكيد؛ لديهم لاعبون متميزون يتواجدون في كبرى الدوريات الأوروبية".

وختم: "سنلعب بكل ما لدينا، وسنقاتل حتى آخر دقيقة لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استغلال الأمم الأفريقية 2025 الامم الافريقية الملك المصري أمم إفريقيا

مواد متعلقة

محمد صلاح رجل مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

تفوق طفيف للجزائر أمام نيجيريا قبل لقاء اليوم في ربع نهائي أمم إفريقيا

ليلة تألق أبوجبل، الكاف يستعيد ذكرى تفوق مصر على كوت ديفوار في 2021

9 بطاقات حمراء في أمم أفريقيا، وهذا المنتخب بالصدارة

ads

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كان 2025

محمد صلاح قبل مواجهة السنغال: سنقاتل لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

رسميا، حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب القمار بالمنام وعلاقته بالفساد والمشاكل في التجارة

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

القلاجي يبهر تحكيم «دولة التلاوة» والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف يقبل رأسه

المزيد
الجريدة الرسمية