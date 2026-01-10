محمد صلاح قبل مواجهة السنغال: سنقاتل لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية

18 حجم الخط

في ليلة مصرية خالصة بملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، قاد القائد محمد صلاح منتخب "الفراعنة" لتأهل مثير إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على "الأفيال" الإيفوارية بنتيجة 3-2.

وعقب اللقاء، أدلى صلاح بتصريحات اتسمت بالهدوء والواقعية، واضعًا النقاط على الحروف بشأن طموحات المنتخب في الأدوار النهائية.

"لسنا مرشحين بنسبة 100%"

ورغم النشوة الكبيرة بالفوز، رفض صلاح المبالغة في التوقعات، مؤكدًا أن الطريق لا يزال طويلًا.

وقال صلاح في تصريحاته: "مقدرش أقول إننا مرشحين للفوز باللقب بنسبة 100%؛ المستويات في أفريقيا أصبحت متقاربة جدًا ولا توجد مباراة سهلة.

دافعنا بكل قوة اليوم، كنا موفقين ونجحنا في استغلال الفرص والصعود لنصف النهائي".

وأشاد "الملك المصري" بالأداء الدفاعي والروح التي ظهر بها اللاعبون، خاصة مع الاعتماد على عدد كبير من لاعبي الدوري المحلي، حيث قال: "الجميع بذل أقصى ما لديه، التزام اللاعبين داخل الملعب هو ما صنع الفارق أمام خصم قوي مثل كوت ديفوار".

وبسؤاله عن المواجهة القادمة في المربع الذهبي أمام "أسود التيرانجا"، أبدى صلاح احترامًا كبيرًا للمنافس: "مباراة السنغال ستكون صعبة بكل تأكيد؛ لديهم لاعبون متميزون يتواجدون في كبرى الدوريات الأوروبية".

وختم: "سنلعب بكل ما لدينا، وسنقاتل حتى آخر دقيقة لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية".

