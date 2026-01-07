الأربعاء 07 يناير 2026
رياضة

أفشة يبدأ المشاركة تدريجيا في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

بدأ محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة ‏بصورة تدريجية في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم الأربعاء علي ملعب مختار التتش، بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة.‏

وكان محمد مجدي أفشة لاعب الفريق تعرض للإصابة في عضلة السمانة خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرا في قطر وتوج بها المنتخب المغربي. 

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أفشة محمد مجدي أفشة كأس العرب منتخب مصر

