حوادث

إحالة 3 عاطلين بتهمة السطو على شركة بمدينة نصر للجنايات

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهمين بسرقة مبلغ مالي من الشركة - محل عمل أحدهم- للمحاكمة الجنائية.

وقال المتهمون: إن أحدهم يعمل فرد أمن بالشركة محل ارتكابهم الواقعة، ويعرف مواعيد خروج الموظفين كما يعلم مكان خزينة الشركة ومواعيد إيداع الأموال بها.

وأضاف المتهمون أن شريكهم اقترح عليهم سرقة الشركة محل عمله وتسهيله لهما للدخول اليها، وبالفعل دخلوها ليلا في الواحدة بعد منتصف الليل ثم فصل عنها الكهرباء حتى انتهوا من سرقتها، وشغلها مرة أخرى قبل فرارهم.

سرقة أموال من داخل شركة بمدينة نصر 

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص استولوا على مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات، محل عمل أحدهم بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق.

