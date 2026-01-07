الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط أكثر من 92 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية
18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

ضبط أكثر من 92 ألف مخالفة مرورية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 92,125 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

القبض على سيدة تستغل 6 أطفال في التسول بمحطة مترو روض الفرج

ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح في انتخابات النواب بأسيوط

كما تم فحص 1,351 سائقًا، وتبين إيجابية 51 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي السياق ذاته، واصلت  الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على  الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 695 مخالفة مرورية متنوعة شملت (تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، عدم توافر شروط الأمن والمتانة).

كما تم فحص 96 سائقًا، وتبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

