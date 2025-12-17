سرقة بمنتصف الليل، اعترافات 3 عاطلين أمام النيابة بتفاصيل السطو على شركة بمدينة نصر

18 حجم الخط

أدلى تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهمين بسرقة مبلغ مالي من الشركة -محل عمل أحدهم- باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهمون: إن أحدهم يعمل فرد أمن بالشركة محل ارتكابهم الواقعة، ويعرف مواعيد خروج الموظفين كما يعلم مكان خزينة الشركة ومواعيد إيداع الأموال بها.

وأضاف المتهمون أن شريكهم اقترح عليهم سرقة الشركة محل عمله وتسهيله لهما للدخول اليها، وبالفعل دخلوها ليلا في الواحدة بعد منتصف الليل ثم فصل عنها الكهرباء حتي انتهوا من سرقتها، وشغلها مرة أخرى قبل فرارهم.

سرقة أموال من داخل شركة بمدينة نصر أول

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص استولوا على مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات، محل عمل أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

نص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أن من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.