حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بكفر الشيخ

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص مستقلين سيارة ربع نقل بتكسير كاميرا مراقبة بأحد أعمدة الإنارة خاصة بأحد المنازل وحدوث مشادة كلامية بينهم وأخرين  بكفر الشيخ، وضبط مرتكبى الواقعة.

 فيديو مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بكفر الشيخ 
 فيديو مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بكفر الشيخ 
خلاف على ملكية قطعة أرض بكفر الشيخ 
خلاف على ملكية قطعة أرض بكفر الشيخ 

وكانت  المتابعة الميدانية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص مستقلين سيارة ربع نقل بتكسير كاميرا مراقبة بأحد أعمدة الإنارة خاصة بأحد المنازل وحدوث مشادة كلامية بينهم وأخرين بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (4 أشخاص– مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات بينهم ومالك المنزل مقيم بدائرة المركز حول ملكية قطعة أرض زراعية توجهوا على إثرها لمنزله وقاموا بتكسير كاميرا المراقبة الخاصة بمنزله باستخدام “عصى خشبية” وحدوث مشادة كلامية بينهم وإثنان خفراء خاصين بالمنزل، وبسؤال الآخرين أيدا ما سبق. 
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

