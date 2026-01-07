ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالوراق

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة الوراق بالجيزة، وضبط طرفى المشاجرة.



رصدت المتابعة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة الوراق بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرف أول: 5 أشخاص "أحدهم مصاب برش خرطوش"، طرف ثان: 7 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات حول لهو الأطفال تعدى خلالها الطرفين على بعضهما مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، نتج عن ذلك إصابة أحد أفراد الطرف الأول.

لهو الأطفال يشعل مشاجرة بالأسلحة النارية

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – مجموعة من العصى الخشبية والأسلحة البيضاء)، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

