مبابي يتوجه للسعودية للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية، إمكانية عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي للمشاركة مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أمام برشلونة في جدة.

ولم يرافق مبابي الفريق إلى السعودية في بداية البطولة، بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن المباريات، حيث فضل البقاء في مدريد لمواصلة برنامجه العلاجي، وذلك لمنحه أفضل فرصة للتعافي واللحاق بالنهائي في حال تأهل الفريق.

وجاءت هذه الأخبار بعد فوز ريال مدريد الصعب على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، ليصطدم بغريمه التقليدي برشلونة الذي اكتسح أتلتيك بيلباو بخماسية نظيفة في المباراة الأخرى.

وأشار الصحفي ميجيل أنخيل دياز إلى أن النجم الفرنسي سيخضع اليوم لتدريبات إضافية في مدريد قبل التوجه إلى جدة، على أن يصل ليلًا وينضم إلى تدريبات الفريق غدًا.

فيما أكد الصحفي الموثوق أيضًا ألفارو إستيبان أن مبابي سيتوجه بالفعل إلى المملكة على متن طائرة خاصة من مطار باراخاس للالتحاق بزملائه.

ويشار إلى أن الفرنسي عمل بجد خلال الأيام الماضية، حيث قضى نحو خمس ساعات تدريبية مكثفة في مركز فالديبيباس استعدادًا للنهائي المرتقب.

وسيواجه ريال مدريد نظيره برشلونة يوم الأحد 9 فبراير 2026 على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في قمة منتظرة على لقب السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يلتقي الفريق الأول بنادي برشلونة نظيره ريال مدريد في لقاء مرتقب بنهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

من المقرر أن يكون تطبيق «ثمانية» هو الناقل لمباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، وفقا لما كشفت عنه شبكة ثمانية، والتي تملك الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير.

