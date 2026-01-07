محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية لزيارة عدد من المطرانيات لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، شملت مطرانية البلينا ومطرانية جرجا، حيث كان في استقباله الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، وعدد من الآباء والكهنة، والمواطنين المترددين على المطرانيات للاحتفال بالعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، واللواء سمير صبري رئيس فرع الأمن الوطني، والسيد أحمد أشرف رئيس فرع المخابرات العامة.

وأعرب مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، مؤكدين أن هذه اللفتات تعزز من قيم التسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وموجهين الشكر المحافظ والوفد المرافق له على مشاعر الود والتآخي الصادقة.

وأكد المحافظ خلال الزيارة على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل مناسبة لتجديد أواصر المحبة، وتجسيدًا عمليًا لوحدة النسيج الوطني، متمنيًا دوام الخير والسلام لمصر وشعبها العظيم.

