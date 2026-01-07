الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
18 حجم الخط

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية لزيارة عدد من المطرانيات لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، شملت مطرانية البلينا ومطرانية جرجا، حيث كان في استقباله الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، وعدد من الآباء والكهنة، والمواطنين المترددين على المطرانيات للاحتفال بالعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، واللواء سمير صبري رئيس فرع الأمن الوطني، والسيد أحمد أشرف رئيس فرع المخابرات العامة.

 

وأعرب مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، مؤكدين أن هذه اللفتات تعزز من قيم التسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وموجهين الشكر المحافظ والوفد المرافق له على مشاعر الود والتآخي الصادقة.

وأكد المحافظ خلال الزيارة على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل مناسبة لتجديد أواصر المحبة، وتجسيدًا عمليًا لوحدة النسيج الوطني، متمنيًا دوام الخير والسلام لمصر وشعبها العظيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السكرتير العام المساعد مدير أمن سوهاج مجلسي النواب والشيوخ قيم التسامح والتعايش عيد الميلاد المجي سوهاج اليوم

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد

محافظ سوهاج يحيل رئيسي قرية بلصفورة ومركز الشباب للتحقيق

الحصر العددي، محمود أبو الخير يقترب من حسم مقعد البلينا بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية

إنشاء مركز للخدمات الطلابية وتدشين مجلة علمية بسوهاج الأهلية

محافظ سوهاج يوجه بإلزام أصحاب رخص البناء بوضع باركود على البانر التعريفي للمبنى

مدير أمن سوهاج يتابع ميدانيا تأمين لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب

انتخابات النواب، غرفة عمليات محافظة سوهاج تتابع جولة الإعادة بالدائرة السابعة بالبلينا

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ضبط شاب انتحل صفة شقيقه الطبيب وعمل بدلا منه في وحدة صحية عامين بالبحيرة

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

علاء مبارك ساخرًا من ترامب: طايح يهدد ويتوعد.. فين أخونا زعيم كوريا الشمالية؟

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنس في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

المزيد
الجريدة الرسمية