محافظ سوهاج يوجه بإلزام أصحاب رخص البناء بوضع باركود على البانر التعريفي للمبنى

18 حجم الخط

وجّه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتعميم تجربة مركز ومدينة جرجا في إلزام أصحاب رخص البناء بوضع الباركود (QR Code) الخاص برخصة البناء على البانر التعريفي للمبنى، وذلك لسهولة الدخول على بيانات الرخصة، واستيضاح مدى سلامتها ومطابقتها للاشتراطات القانونية.

وأكد محافظ سوهاج أن تطبيق هذه الآلية الحديثة يسهم في تحقيق الشفافية، والحد من مخالفات البناء، وتمكين المواطنين والجهات المعنية من الاطلاع الفوري على بيانات الرخص، بما يدعم جهود الدولة في ضبط العمران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ووجّه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ القرار، والالتزام بتطبيقه، ضمن خطة المحافظة للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكدا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة العمل المحلي، وتحقيق الصالح العام.

جدير بالذكر أن مركز ومدينة جرجا يعد أول مركز على مستوى محافظة سوهاج يتم تطبيق هذه الفكرة به، في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة التحول الرقمي، وإحكام الرقابة على منظومة البناء، وتيسير أعمال المتابعة الميدانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.