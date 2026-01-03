السبت 03 يناير 2026
محافظ سوهاج يوجه بإلزام أصحاب رخص البناء بوضع باركود على البانر التعريفي للمبنى

اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج
 وجّه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتعميم تجربة مركز ومدينة جرجا في إلزام أصحاب رخص البناء بوضع الباركود (QR Code) الخاص برخصة البناء على البانر التعريفي للمبنى، وذلك لسهولة الدخول على بيانات الرخصة، واستيضاح مدى سلامتها ومطابقتها للاشتراطات القانونية.

وأكد محافظ سوهاج أن تطبيق هذه الآلية الحديثة يسهم في تحقيق الشفافية، والحد من مخالفات البناء، وتمكين المواطنين والجهات المعنية من الاطلاع الفوري على بيانات الرخص، بما يدعم جهود الدولة في ضبط العمران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ووجّه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ القرار، والالتزام بتطبيقه، ضمن خطة المحافظة للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكدا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة العمل المحلي، وتحقيق الصالح العام.

جدير بالذكر أن مركز ومدينة جرجا يعد أول مركز على مستوى محافظة سوهاج يتم تطبيق هذه الفكرة به، في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة التحول الرقمي، وإحكام الرقابة على منظومة البناء، وتيسير أعمال المتابعة الميدانية.

